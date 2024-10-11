РФ пытается захватить последний населенный пункт на Луганщине: какая там ситуация

Оккупанты штурмуют Белогоровку по 2 причинам.

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Наступление РФ на Белогоровку / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты, несмотря на потери в технике и живой силе, не оставляют попыток штурмовать Белогоровку. Сейчас поселок на Луганщине находится под постоянными вражескими обстрелами. Об этом рассказал начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Максим Антонов в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты штурмуют Белогоровку по 2 причинам.

Отмечается, что несколько дней назад оккупанты пытались проводить штурмовые действия пехотой возле Белогоровки, но без привлечения боевой техники. Украинские защитники успешно отбили штурм, а противнику пришлось отступать.

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После неудачного штурма российская армия прибегла к регулярным артиллерийским обстрелам, сбросам с БпЛА и поражению FPV-дронами. Враг уже давно пытается захватить поселок на Луганщине, и бросает для этого всю возможную живую силу.

Как пояснил Антонов, Белогоровка имеет важное стратегическое значение. Так, если оккупантам удастся захватить Белогоровку, то им будут доступны возможности к захвату населенного пункта Северск. Но также оккупанты активно штурмуют Белогоровку, потому что это последний населенный пункт на Луганщине, который находится под контролем ВСУ.

"Это последний пункт, который остался в Луганской области. Это очень сильно влияет на активность со стороны врага", - подчеркнул он.

Что известно о Белогоровке? Белогоровка - поселок в Украине, в Лисичанской городской общине Северодонецкого района Луганской области. Поселок был оккупирован россиянами, но освобожден ВСУ 19 сентября 2022 года. Рядом с поселком расположен меловой карьер, в котором с 1952 по 2010 добывали мел для Лисичанского содового завода, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, представитель Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что оккупационные войска агрессора России снизили количество штурмов в районе Часового Яра. Однако враг усиливается, и, скорее всего, возобновит атаки, чтобы попытаться пробить оборону города.

В оперативно-тактической группе "Харьков" сообщили, что российские захватчики на стыке Харьковской и Белгородской областей пытаются найти выгодный участок для перемещения своих позиций. В районе Глубокого враг готовится к украинским штурмам, а в Волчанске пытается восстановить силы.

Кроме того, враг не отказывается от своих захватнических планов. На восточном направлении россияне используют чрезвычайно большое количество резервов, боеприпасов и вооружения.

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