"Враг атакует каждый час": боец ВСУ рассказал о критической ситуации на фронте

Враг осуществляет активные штурмы малыми группами, подкрепляя их дронами с боеприпасами.

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Враг пытается продвигаться на поле боя / Коллаж: Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот DeepState

Враг не отказывается от своих захватнических планов. На восточном направлении россияне используют чрезвычайно большое количество резервов, боеприпасов и вооружения. Об этом сообщил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко в эфире "Эспрессо".

По словам защитника, враг продолжает давить, ситуация остается критической на многих участках и в целом по всей линии.

"Россияне используют чрезвычайно большое количество резервов, сил, боеприпасов и вооружения. К сожалению, враг не испытывает дефицита в стволах, пушках и дронах. Качество и тактико-технические характеристики средств у врага хуже, но россияне пытаются это компенсировать огромным количеством", - рассказывает Назаренко. видео дня

Начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" объясняет, что бои происходят почти каждый час по всей линии разграничения. Враг продолжает использовать тактику штурмов малыми группами, а эти малые группы оккупанты сопровождают дронами, которые оснащены боеприпасами.

Назаренко отмечает, что вся линия фронта красная, враг активно ведет прицельный огонь из артиллерии и окапывается.

Кто такой Владимир Назаренко? Владимир Назаренко - украинский политик, офицер, военнослужащий, общественный деятель, депутат Киевского городского совета VIII созыва, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские войска продвинулись вдоль улицы Луговой в северной части населенного пункта Петропавловка - к востоку от Купянска - и к юго-западу от Котляровки, к юго-востоку от Купянска. Оккупанты продолжают атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная.

В то же время командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко сообщал, что российские оккупационные войска в ближайшей перспективе стремятся продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области, чтобы выйти на левый берег реки Оскол и занять там плацдарм. Также вражеские силы пытаются нарастить возможности для выхода на населенный пункт Купянск-Узловой.

Также по последней информации аналитиков, российские войска продвинулись на восток от Селидово и вдоль железнодорожной линии к югу от населенного пункта, а военный обозреватель Константин Машовец утверждает, что враг захватил Желанное Первое.

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