Враг прибегает к "кумулятивным атакам" на Покровском направлении и имеет успех - ISW

Враг продолжает продвижение в направлении Покровска и захватил еще один населенный пункт.

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"Кумулятивные" атаки врага имеют минимальный успех / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, скрин с DeepState

Армия страны-агрессора России продвинулась на юго-восток от Покровска во время продолжения наступательных операций 10 октября. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По последней информации, российские войска продвинулись на восток от Селидово и вдоль железнодорожной линии к югу от населенного пункта, а военный обозреватель Константин Машовец утверждает, что враг захватил Желанное Первое.

Аналитики утверждают, что оккупанты также атаковали украинские силы к востоку от Покровска в районе Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Промины, Лисика и Сухого Яра и на юго-восток от Покровска возле Калинового, Горняка, Новоселидовки и Цукурино.

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Машовец называет эти российские штурмы "кумулятивными", ведь во время них враг атакует позиции непрерывными волнами ударных групп в надежде закрепиться. Штурмовые группы РФ обычно состоят из пехоты с артиллерийской и авиационной поддержкой.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Покровск / Инфографика: Главред

Наступление врага на Покровск - последние новости

Напомним, что российские оккупанты пытаются окружить город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Враг там в последние дни наращивает давление на севере от города и в районе Мариновки. Оккупанты штурмуют с утра до ночи исключительно пехотой, без техники и имеют минимальные успехи.

Ранее стало известно, что российские оккупанты сосредоточили свои усилия ниже Покровска - в районы Селидово, Угледара и Курахово. Там они хотят развернуть активные боевые действия.

Накануне руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предупредил, что захватчики попытаются захватить Покровск в Донецкой области до окончания текущего года.

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