Враг прибегает к "кумулятивным атакам" на Покровском направлении и имеет успех - ISW

Армия страны-агрессора России продвинулась на юго-восток от Покровска во время продолжения наступательных операций 10 октября. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По последней информации, российские войска продвинулись на восток от Селидово и вдоль железнодорожной линии к югу от населенного пункта, а военный обозреватель Константин Машовец утверждает, что враг захватил Желанное Первое.

Аналитики утверждают, что оккупанты также атаковали украинские силы к востоку от Покровска в районе Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Промины, Лисика и Сухого Яра и на юго-восток от Покровска возле Калинового, Горняка, Новоселидовки и Цукурино.

Машовец называет эти российские штурмы "кумулятивными", ведь во время них враг атакует позиции непрерывными волнами ударных групп в надежде закрепиться. Штурмовые группы РФ обычно состоят из пехоты с артиллерийской и авиационной поддержкой.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.