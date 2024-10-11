Армия Путина маневрирует на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

Обстановка на Харьковском направлении остается сложной, Силы обороны отражают атаки оккупантов.

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Россияне готовятся к украинским штурмам в районе Глубокого - ОТГ "Харьков" / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ВСУ (иллюстративное фото)

Российские захватчики на стыке Харьковской и Белгородской областей пытаются найти выгодный участок для перемещения своих позиций. В районе Глубокого враг готовится к украинским штурмам, а в Волчанске пытается восстановить силы. Об этом заявили в оперативно-тактической группе "Харьков".

Как сообщили в ОТГ "Харьков", в районе населенного пункта Муром на Белгородщине оккупанты ищут возможности для перемещения своих позиций.

"В районе населенного пункта Муром оккупанты пытались провести рекогносцировку местности с целью поиска более выгодного участка для перемещения позиции своих подразделений", - сказали военные. видео дня

Район Глубокого

Неподалеку от Глубокого враг приводит в боеготовность свои огневые и противотанковые средства в ожидании штурмов со стороны украинской армии.

Ситуация в Волчанске

В Волчанске россияне пытаются восстановить боеспособность своих штурмовиков группы "Шторм". Установлено перемещение вражеского личного состава, медикаментов и провизии, чтобы восполнить потери.

Кратко о Волчанске / Инфографика: Главред

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Бои на Купянском направлении – новости по теме:

На Купянском направлении обострилась ситуация. В Институте изучения войны предположили, что оккупанты зашли в Петропавловку и ведут бои на севере населенного пункта. Петропавловка находится в нескольких километрах от Купянска.

Войска РФ ставят перед собой "задачу" по выходу к восточному берегу реки Оскол в Купянском районе, считают аналитики Института изучения войны. По их оценкам, враг стремится построить оборону вдоль реки, чтобы освободить подразделения и перебросить их на другие направления фронта.

В Силах обороны назвали две цели оккупантов на Купянщине: выход к Осколу и наращивание возможностей для продвижения к Купянску-Узловому. Украинские войска отражают вражеские атаки.

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