"Психологическое давление на ВСУ": РФ хочет привлечь к войне армию КНДР по 3 причинам - Бадрак

Вопрос отправки войск КНДР для подкрепления российской оккупационной армии в войне против Украины имеет политический, психологический и реальный военный аспекты. Об этом военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал Главреду.
Политический аспект отправки войск КНДР в Украину
По его словам, с политической точки зрения для страны-агрессора России очень важно показать миру, что она имеет союзников, которые не только поставляют ей оружие, как КНДР и Иран, и компоненты для производства оружия, как Китай, но и предоставляют собственных военных для участия в боевых действиях.
"Это создаст резонанс по отношению к западному лагерю, поскольку продемонстрирует, что Россия и ее партнеры сильнее Запада, поскольку союзники предоставляют РФ свои подразделения для совместной борьбы", - отметил Бадрак.
Военный эксперт подчеркнул, что это уже не уровень наемников, с которыми Россия заключает контракт, а их государство даже не знает об этом.
"Вспомните, как премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Россию подчеркивал, чтобы индийских граждан освободили и отправили домой. А россияне тайно контрактуют наемников из многих стран: Кубы, Непала и т.п. А здесь целое государство - КНДР - на политическом уровне предоставляет России свои ресурсы. Это очень важный политический момент для Кремля", - объяснил эксперт.
Психологический аспект
С психологической точки зрения, отправка войск КНДР создаст психологическое давление на украинское войско и военно-политическое руководство, то есть и на тех, кто принимает решения, и на тех, кто воюет.
"Мол, смотрите, как масштабируется война - вы не выдержите такого уровня, тем более в условиях проблем с мобилизацией в Украине. Это сегодня является козырной картой для ИПСО россиян", - сказал Бадрак.
Военный аспект
Бадрак отметил, что с реально военной точки зрения такая помощь от Северной Кореи для России слишком слабая. Ведь северокорейские войска необстрелянные и не имеют практического опыта ведения войны, тем более, войны в совершенно другом регионе.
Кроме этого, такие войска будут полностью демотивированы, ведь они не будут знать, зачем они воюют.
"Тем более, северных корейцев Россия будет использовать как второсортную часть армии: для штурмовых действий, прикрытия флангов, латания "дыр", которые постоянно возникают на поле боя у сторон, и т.п. Поэтому военный аспект за скобками этого дела. Даже несмотря на то, какое количество войск предоставит КНДР", - подчеркнул эксперт.
В то же время Бадрак выразил убеждение, что КНДР вряд ли отправит в Украину очень много своих солдат, поэтому Россия вряд ли может рассчитывать на значительное количество северокорейских подразделений.
"Итак, если в Украину прибудут северокорейские войска, это будет очень небольшое подразделение, и главными здесь будут именно политические мотивы и психологическое давление", - подытожил военный эксперт.
Кто такой Валентин Бадрак
Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
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Также ранее в "Атэш" озвучили потери врага на одном из направлений. Российские войска любой ценой пытаются захватить город в Донецкой области.
Напомним, президент Владимир Зеленский допустил окончание войны в Украине на справедливых условиях уже в 2025 году, но для этого Запад должен помочь заставить Россию сесть за стол переговоров и выполнять свои обязательства.
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