Украине грозит появление войск КНДР: Бадрак – о последствиях для фронта и реакции Запада

Войска КНДР в Украине будут представлены небольшим подразделением, но политически это усилит Россию, а Запад вновь продемонстрирует слабость, считает Бадрак.

https://glavred.info/interview/ukraine-grozit-poyavlenie-voysk-kndr-badrak-o-posledstviyah-dlya-fronta-i-reakcii-zapada-10604171.html Ссылка скопирована

"Ось зла" усиливается, в Украине могут появиться войска Северной Кореи на стороне РФ – Бадрак / Коллаж: Главред

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, ссылаясь на подписанный договор между Москвой и Пхеньяном, заявил, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину для поддержки России в войне.

Впрочем, есть свидетельства, что северокорейские военнослужащие уже есть на территории нашей страны, в частности, на Донбассе. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, присутствие военных КНДР в Донецкой области предусматривает преимущественно небольшие количества инженерных войск и связано с тем, что многие боеприпасы из Северной Кореи плохого качества, поэтому военные сопровождают грузы, фиксируют брак и следят за использованием боеприпасов российской армией.

Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал Главреду, действительно ли северокорейские войска могут оказаться в Украине, объяснил, почему они не создадут особых проблем для ВСУ на поле боя, но их появление существенно усилит политические позиции России, а также спрогнозировал, как на отправку войск КНДР в Украину отреагирует Запад.

видео дня

Какова вероятность, что регулярные северокорейские войска окажутся в Украине и будут воевать против ВСУ? И насколько для России является критически важным привлечение северокорейских войск?

Вопрос отправки войск КНДР в Украину имеет политический, психологический и реальный военный аспекты.

С политической точки зрения, для России крайне важно продемонстрировать миру, что она имеет союзников, которые не только поставляют ей оружие, как КНДР и Иран, и компоненты для производства оружия, как Китай, но и предоставляют собственных военных для участия в боевых действиях. Это создаст резонанс по отношению к западному лагерю, поскольку продемонстрирует, что Россия и ее партнеры сильнее Запада, поскольку союзники предоставляют РФ свои подразделения для совместной борьбы.

Это уже не уровень наемников, с которыми Россия заключает контракт, а их государство даже не знает об этом. Вспомните, как премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Россию подчеркивал, чтобы индийских граждан освободили и отправили домой. А россияне тайно контрактуют наемников из многих стран: Кубы, Непала и т.д. А здесь целое государство – КНДР – на политическом уровне предоставляет России свои ресурсы. Это очень важный политический момент для Кремля.

РФ вряд ли может рассчитывать на значительное количество северокорейских подразделений, считает Бадрак / скриншот

С психологической точки зрения, отправка войск КНДР создаст психологическое давление на украинское войско и военно-политическое руководство, то есть и на тех, кто принимает решения, и на тех, кто воюет. Мол, смотрите, как масштабируется война – вы не выдержите такого уровня, тем более в условиях проблем с мобилизацией в Украине. Это сегодня является козырной картой для ИПСО россиян.

С военной точки зрения, это слабая помощь России. Ведь северокорейские войска необстрелянные и не имеют практического опыта ведения войны, тем более, войны в совершенно другом регионе. Эти военные будут полностью демотивированы, потому что не будут знать, зачем они воюют, за что. Тем более, северных корейцев Россия будет использовать как второсортную часть армии: для штурмовых действий, прикрытия флангов, латания "дыр", которые постоянно возникают на поле боя у сторон, и тому подобного.

Поэтому военный аспект за скобками этого дела. Даже несмотря на то, какое количество войск предоставит КНДР.

Кстати, не думаю, что КНДР отправит в Украину очень много своих солдат. А, следовательно, РФ вряд ли может рассчитывать на значительное количество северокорейских подразделений.

Итак, если в Украину прибудут северокорейские войска, это будет очень небольшое подразделение, и главными здесь будут именно политические мотивы и психологическое давление.

Если судить по задачам, которые, по вашему мнению, северокорейские военнослужащие будут выполнять в Украине, то складывается впечатление, что Россия будет использовать их сугубо как "мясо". Получается так?

Возможно, и так. Но для России не критична численность северокорейского контингента – ей важен сам факт, потому что он принесет ей политические дивиденды и увеличит психологическое давление на Украину. К тому же Россия сейчас пытается улучшить свои переговорные позиции накануне вероятных переговоров. То есть Москва усиливает свои позиции любым путем, и это происходит на фоне финишной прямой президентской гонки в США. Это все влияет, мелочей здесь нет.

С человеческим ресурсом у России проблем нет, считает Бадрак, а вступление войск КНДР в войну ей важно, с политической точки зрения / Минобороны РФ

С человеческим ресурсом у России проблем нет. Даже не объявляя мобилизацию, РФ и так ежемесячно набирает огромное количество людей – от 30 тысяч до 40 тысяч. Хотя есть свидетельства, что контрактирование уменьшилось, и меньше становится желающих в России идти воевать по контракту. Но, в целом, там почти безграничный мобилизационный контингент. Даже сейчас, когда вся экономика РФ подчинена войне в двух плоскостях – или идти на фронт зарабатывать деньги, или идти в военно-промышленный комплекс и там зарабатывать. Других вариантов очень мало для рядового россиянина.

Каким может быть ответ Запада, если войска КНДР начнут воевать в Украине открыто? А также как отреагирует Южная Корея, один из крупнейших экспортеров оружия в мире, будет ли она помогать Украине?

Южная Корея вряд ли напрямую будет поставлять Украине оружие, даже после отправки войск КНДР на войну. Через третьи страны – возможно. Например, за деньги Евросоюза Южная Корея может поставлять реактивную артиллерию или артиллерийские системы. Также у Сеула есть очень мощные лазерные системы противодействия беспилотникам.

Южная Корея может увеличить финансовую помощь Украине, и это вполне вероятно. Также возможна поставка техники двойного назначения, например, машин разминирования и прочего, что можно отнести к гуманитарной помощи.

А вот относительно поставок оружия напрямую есть большие сомнения, потому что Южная Корея сейчас сама находится в нестабильном состоянии из-за расшатывания ситуации Северной Кореей и развертывания "оси зла". Поэтому Сеул будет пытаться маневрировать.

Реакция Запада сдерживается шантажом Кремля, в частности, ядерным. И появление северокорейского подразделения на стороне российской армии в Украине будет рассматриваться западными странами просто как политический шаг и маневр. Поэтому от них вряд ли можно ждать зеркального ответа, то есть отправки контингентов их войск в Украину. Это невозможно, и мы этого не увидим.

Почему?

Потому что Запад и НАТО избегают прямого военного столкновения с Россией. Они присылают нам значительные средства и военные ресурсы, чтобы не принимать непосредственного участия в войне.

Вспомните, как негативно внутри НАТО восприняли заявление президента Франции Макрона о возможности отправки французских военнослужащих, даже инструкторов, в Украину.

В НАТО больше всего боятся прямого столкновения с РФ.

Другими словами, если войска КНДР начнут воевать в Украине, Запад оставит это без ответа? Но ведь в условиях, как вы сказали, "развертывания оси зла" Запад будет выглядеть очень слабым, потому что не реагирует на шаги стран из противоположного лагеря.

Да. Впрочем, Запад выглядит слабым давно.

А проявление слабости и отсутствие реакции Запада не будет побуждать Китай или Иран помогать России более интенсивно и открыто?

Нет. КНДР уже длительное время живет изолированно, поэтому здесь отдельная история.

А вот Китай очень боится санкций США и европейских стран. Так, в частности, проблемы российских банков в Китае и проблемы с юанем инспирированы Западом для того, чтобы продемонстрировать, что Китай может помогать России только до определенного предела.

Китайцы очень боятся санкций. Тем более, сейчас уже есть элементы торговой войны с Евросоюзом, чего Поднебесная боится больше, чем санкций США. Рынки ЕС и США для Китая крайне важны. А если у Евросоюза и Штатов будет общая торговая политика, это замедлит развитие экономики Китая, которое и так замедлилось.

Позиция Ирана также будет сдержанной. Ведь, вспомните, ранее речь шла о ракетной поддержке России Ираном, но мы до сих пор не видим применения иранских ракет по Украине.

Поэтому Китай и Иран более прогнозируемы в этой ситуации, в отличие от КНДР, которая полностью перешла на сторону России, в том числе в военном смысле. Но Северная Корея получает от России огромные дивиденды в виде технологий, и за это готова поставлять и оружие, и людей для войны.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред