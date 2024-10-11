"Нападем на Санкт-Петербург": Польша и страны Балтии предупредили Путина

Польша и страны Балтии могут нанести удары по РФ ракетами дальностью 300-900 километров.

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В Польше напомнили Путину, что закупают у США дальнобойные авиационные крылатые ракеты AGM-158 JASSM-ER / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, армия США

Агрессор Россия после войны против Украины может напасть на Латвию, Литву, Эстонию и Польшу. Генеральные штабы стран Балтии готовятся к такому возможному сценарию. Если это произойдет, страны-союзники атакуют Санкт-Петербург и ответят ракетами с дальностью пуска 300-900 километров.

Как сообщает BILD, советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис на конференции Defending Baltic сказал о том, что вероятность войны стран Балтии и Польши с Россией вырастет, если оккупанты добьются "успеха" в Украине, а Беларусь полностью интегрируется в "Союзное государство".

Позиция Польши в случае нападения РФ

Аналогичной точки зрения придерживается и глава Генштаба Польши Раймунд Аджейчак.

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"Украина дает нам несколько лет. Если Россия победит в Украине, мы будем иметь одну российскую дивизию во Львове, одну в Бресте и одну в Гродно", - добавил он.

Аджейчак акцентировал внимание на том, что будет "немедленный ответ", если войска РФ пересекут границу с Литвой.

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", - предупредил он.

По словам начальника польского Генштаба, возможное нападение на Польшу или страны Балтии станет началом тотального противостояния. На случай подобного сценария Польша уже работает над закупкой 800 ракет, дальность которых – до 900 километров.

"Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, стоит ли задействовать статью пять", - подчеркнул командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас.

Что известно о ракетах AGM-158 JASSM? AGM-158 JASSM (скор. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных), в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. По состоянию на 2024 год произведено 6529 таких ракет. Операционная дальность ракет AGM-158A составляет 360 км, ракеты модификации JASSM-ER могут летать на дальность до 1000 км, пишет Википедия.

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