"Ежедневно ставят рекорды": в "Атеш" озвучили потери врага на одном из направлений

Российские войска любой ценой пытаются захватить город в Донецкой области.

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Партизаны озвучили потери врага / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот deepstatemap

Российские войска несут "катастрофические потери" на Покровском направлении. Об этом сообщают партизаны движения "Атеш".

В сообщении говорится, что на оккупированных территориях госпитали и больницы переполнены, из медучреждений срочно выписывают гражданских, чтобы освободить места для оккупантов, получивших ранения.

"Агент "Атеш" из числа военнослужащих 30-й ОМСБР сообщил о катастрофических потерях на Покровском направлении. Ежедневно бригады ставят новые "рекорды" - только за сутки в их бригаде до 50 человек ранеными и убитыми. Больницы и госпитали переполнены, - говорится в сообщении. видео дня

В "Атеш" подтвердили полученную информацию из другого источника.

"Информацию подтвердил агент из медперсонала одной из больниц Макеевки, отметив, что оккупационные власти продолжают игнорировать потребности мирных жителей ради спасения своих солдат.", - заявили партизаны движения "Атеш".

Покровск / Инфографика: Главред

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Наступление врага на Покровск - последние новости

Напомним, что оккупанты пытаются окружить город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Враг там в последние дни наращивает давление на севере от города и в районе Мариновки. Оккупанты штурмуют с утра до ночи исключительно пехотой, без техники и имеют минимальные успехи.

Накануне руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщал, что российские захватчики попытаются захватить Покровск в Донецкой области до окончания текущего года.

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что армия страны-агрессора России продвинулась на юго-восток от Покровска во время продолжения наступательных операций.

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