"Ежедневно ставят рекорды": в "Атеш" озвучили потери врага на одном из направлений

Российские войска несут "катастрофические потери" на Покровском направлении. Об этом сообщают партизаны движения "Атеш".
В сообщении говорится, что на оккупированных территориях госпитали и больницы переполнены, из медучреждений срочно выписывают гражданских, чтобы освободить места для оккупантов, получивших ранения.
"Агент "Атеш" из числа военнослужащих 30-й ОМСБР сообщил о катастрофических потерях на Покровском направлении. Ежедневно бригады ставят новые "рекорды" - только за сутки в их бригаде до 50 человек ранеными и убитыми. Больницы и госпитали переполнены, - говорится в сообщении.видео дня
В "Атеш" подтвердили полученную информацию из другого источника.
"Информацию подтвердил агент из медперсонала одной из больниц Макеевки, отметив, что оккупационные власти продолжают игнорировать потребности мирных жителей ради спасения своих солдат.", - заявили партизаны движения "Атеш".
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наступление врага на Покровск - последние новости
Напомним, что оккупанты пытаются окружить город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Враг там в последние дни наращивает давление на севере от города и в районе Мариновки. Оккупанты штурмуют с утра до ночи исключительно пехотой, без техники и имеют минимальные успехи.
Накануне руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщал, что российские захватчики попытаются захватить Покровск в Донецкой области до окончания текущего года.
Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что армия страны-агрессора России продвинулась на юго-восток от Покровска во время продолжения наступательных операций.
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