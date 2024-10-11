'Это был бы сокрушительный удар по Путину': Жданов сказал, чего боится глава Кремля

Для российского диктатора Владимира Путина было бы очень болезненно потерять поддержку Беларуси и самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.
Глава Кремля этого боится, ведь такой поворот событий был бы для него сокрушительным ударом. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.
В ответ на вопрос, насколько для России сейчас было бы болезненно потерять Беларусь и Лукашенко, Жданов ответил, что это было бы очень болезненно в идеологическом смысле.
"Ведь как тогда идея "братского народа", как же тогда идеология союзного государства? Ведь только Беларусь соглашается вести разговоры о союзном государстве, а все остальные шарахаются от России, как черт от ладана, как только заходит речь о союзном государстве", - сказал военный эксперт.
По его мнению, для Путина это был бы очень серьезный удар.
"Это был бы сокрушительный удар по Путину", - добавил он.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Ситуация во властной верхушке РФ ухудшается - последние новости
Ранее глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в эмиграции Ахмед Закаев заявил, что кланы РФ "утонули" в конфликтах и рассказал о перспективах гражданской войны. Он отметил, что с началом полномасштабного вторжения в Украину внутренние проблемы в России еще больше обострились, в частности из-за конфликтов между группировками.
Также ранее российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко сказал, чего боится Путин. Российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну ни при каких обстоятельствах. Сейчас у главы Кремля все складывается так, что прекращение войны означает его смерть или попадание в тюрьму, отметил Яковенко.
Напомним, в отчете Хельсинкской комиссии отметили, что действительно может изменить политику РФ. Одной из предпосылок для сдерживания России является победа Украины в войне.
Читайте также:
- Похолодание и дожди накроют все области: в Украину идет опасный атмосферный фронт
- Украинские воины вгатили по аэродрому россиян в Адыгее, где базируются Су-34 и Су-27: детали
- Ким Чен Ын прислал Путину военных: где они в Украине и что делают - СМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред