'Это был бы сокрушительный удар по Путину': Жданов сказал, чего боится глава Кремля

Для российского диктатора потеря Беларуси и Лукашенко была бы серьезным идеологическим ударом.

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Жданов сказал, чего боится глава Кремля/ коллаж: Главред, фото: скрин

Для российского диктатора Владимира Путина было бы очень болезненно потерять поддержку Беларуси и самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

Глава Кремля этого боится, ведь такой поворот событий был бы для него сокрушительным ударом. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

В ответ на вопрос, насколько для России сейчас было бы болезненно потерять Беларусь и Лукашенко, Жданов ответил, что это было бы очень болезненно в идеологическом смысле.

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"Ведь как тогда идея "братского народа", как же тогда идеология союзного государства? Ведь только Беларусь соглашается вести разговоры о союзном государстве, а все остальные шарахаются от России, как черт от ладана, как только заходит речь о союзном государстве", - сказал военный эксперт.

По его мнению, для Путина это был бы очень серьезный удар.

"Это был бы сокрушительный удар по Путину", - добавил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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