Ким Чен Ын прислал Путину военных: где они в Украине и что делают – The Guardian

Правительство КНДР отправило в Украину своих военных для поддержки российских оккупационных войск.

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Военные КНДР расположились позади российских линий в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army (иллюстративное фото)

Десятки военных из Северной Кореи размещены на оккупированных территориях Украины позади российских линий. Они оказывают содействие оккупантам в работе с установками для ракет KN-23.

"Позади российских линий находятся десятки северокорейцев в командах, которые поддерживают пусковые установки для ракет KN-23", - пишет The Guardian со ссылкой на свои источники в Украине и Южной Корее.

В чем особенность отправки военных КНДР в Украину

Журналисты акцентируют внимание на том, что это первый случай, когда иностранное государство отправило своих военнослужащих в военной форме для поддержки оккупантов России в Украине.

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По мнению экспертов, присутствие военных КНДР – попытка Пхеньяна испытать свое вооружение в условиях реальных боевых действий, получить опыт и укрепить отношения с Москвой.

Согласно оценкам источника в Украине, Северная Корея поставила РФ около половины артиллерийских боеприпасов крупного калибра, которые российские оккупанты использовали в течение 2024 года. Речь идет о более 2 млн снарядов.

Также северокорейцы поставили россиянам десятки ракет KN-23, их использование оккупантов было возобновлено с июля после многомесячной паузы.

Какие ракеты КНДР передала России для войны против Украины / Инфографика: Главред

Сотрудничество России и КНДР – что об этом известно:

Глава Кремля Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын летом подписали договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Северокорейский диктатор отметил, что соглашение предусматривает сотрудничество в военной сфере.

КНДР, вероятно, отправила своих военных на оккупированные РФ территории Украины, сообщили на днях в Минобороны Южной Кореи. В ведомстве допустили, что подобный шаг Пхеньян мог сделать в рамках договора о военном сотрудничестве с Москвой.

КНДР отправила военных инженеров в Украину для наблюдения за использованием оккупантами России северокорейских вооружений, сказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, некоторые военные из Северной Кореи погибли.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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