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Войска КНДР могли появиться в Украине: уже есть первые потери - Минобороны Южной Кореи

Юрий Берендий
8 октября 2024, 10:41
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В Минобороны Южной Кореи признали, что сообщения о потерях войск КНДР в Украине скорее всего соответствуют действительности.
Войска КНДР могли появиться в Украине: уже есть первые потери - Минобороны Южной Кореи
КНДР могла направить войска в оккупированные Россией регионы Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что КНДР, вероятно, отправила своих военных в оккупированные Россией регионы Украины для поддержки ее военных действий. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, комментируя информацию СМИ о гибели северокорейских офицеров возле Донецка. Об этом сообщает Korea Times.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали похожий на военный альянс договор о взаимной обороне, возможность такого развертывания персонала регулярных вооруженных сил Пхеньяна в поддержку Москвы является высокой вероятностью", - сказал Ким.

Он пояснил, что такая оценка сделана с учетом углубления сотрудничества между КНДР и Россией, которое подтверждает стратегическое партнерство, заключенное лидерами двух стран в июне, включающее положение о взаимной обороне.

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"Учитывая это, недавние сообщения о потерях северокорейских войск на оккупированной Россией территории вблизи восточноукраинского города Донецк с высокой вероятностью могут соответствовать действительности", - отметил министр.

корея кндр
Сравнение потенциала Южной Кореи и КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Роль КНДР в войне в Украине - что известно о помощи КНДР для России

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко пояснил, что присутствие военных КНДР на Донбассе связано с необходимостью контроля за северокорейским оружием, которое они поставляют России. Отмечается, что это оружие низкого качества, что требует соответствующего надзора.

По данным The Times, Северная Корея обеспечивает Россию половиной артиллерийских снарядов, которые применяются против Украины, хотя эти снаряды отличаются низкой точностью.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук добавил, что для уменьшения возможностей России следует прервать логистические пути поставки из КНДР.

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