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Снарядную дружбу Путина и Ким Чен Ына можно разбить: в ВСУ назвали способ

Андрей Ганчук
5 октября 2024, 15:58
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Украина способна разбить логистику, которая задействована в поставках снарядов агрессору России от Северной Кореи.
Путин, Ким Чен Ын
Нужно разрушать пути снабжения российских войск, в том числе и те, путем которых враг получат снаряды из КНДР - ВМСУ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Чтобы у России было меньше возможностей для обстрелов Украины, нужно перерезать ей логистику. В том числе и пути снабжения, по которым боеприпасы поступают оккупантам из Северной Кореи. Об этом заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

В эфире Эспрессо он ответил на вопрос о том, можно ли сорвать поставки боеприпасов россиянами от Пхеньяна, если они направляются врагу по морю.

"Военно-морская логистика в том виде, как она существовала в прошлом году, уже не работает", - отметил Плетенчук и уточнил, что украинские войска уже поразили большие десантные корабли РФ, такие как Новочеркасск и Цазарь Куников. Также украинцы нанесли сокрушительные удары и по паромным переправам, которые уже не работают.

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Также Дмитрий Плетечук подчеркнул, что нужно уничтожать не только корабли обеспечения, но и Крымский мост. Сейчас оккупанты стянули в район эстакады ракеты для ПВО и пытаются ее "защитить" больше, чем важные объекты на территории РФ.

ракеты кндр инфографика
Какие ракеты получает Россия от КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Как КНДР вооружает Россию для войны против Украины – главные новости:

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын передал Путину до 5 млн снарядов, рассказал в середине июня министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик. Согласно данным Сеула, также Москве были переданы десятки баллистических ракет.

Ким Чен Ын "тащит" Путина в войне, передавая РФ до 3 млн снарядов в год, написали журналисты The Times. Впрочем, оккупанты, скорее всего, все равно не смогут одновременно захватить Покровск и вытеснить ВСУ из Курской области.

Поставки России снарядов от Северной Кореи – большая проблема для Украины, заявлял в середине сентября руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Северокорейцы поставляют россиянам большие объемы снарядов.

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