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Ким Чен Ын "тащит" Путина, но РФ провалит две главных задачи – The Times

Андрей Ганчук
5 октября 2024, 09:40
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Владимир Путин не отказался от "цели" по оккупации Украины, переговоры в ближайшем будущем вряд ли возможны, пишут журналисты.
Ким Чен Ын, Путин
Снаряды от КНДР помогают оккупантам продвигаться на фронте в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Северная Корея поставляет агрессору России половину от всех снарядов, которые оккупанты применяют против Сил обороны Украины на поле боя. Снаряды очень неточные, но их огромное количество.

Как сообщает The Times со ссылкой на сведения западной разведки, Россия стала зависимой от северокорейских снарядов. Они неточные, однако позволяют оккупантам добиваться успехов на поле боя.

Россия не готова к новой мобилизации

Журналисты утверждают, что согласно данным их источников, у российских войск нет возможностей одновременно захватить Покровск и вытеснить ВСУ из Курской области. Для этого РФ нужна мобилизация, на которую Кремль не готов.

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"Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели – покорение суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем", - подчеркивается в материале.

ракеты кндр инфографика
Какие ракеты Северная Корея поставляет России / Инфографика: Главред

Северная Корея передает России оружие и боеприпасы – что об этом известно:

Ким Чен Ын передал Путину до 5 млн снарядов, говорил в середине июня министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик. По информации Сеула, Москва также получила от Пхеньяна десятки баллистических ракет.

Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине, отмечали в августе эксперты Defense Express. Оккупанты наращивают их применение в рамках войны.

Поставки России снарядов от КНДР – критичный момент для Украины, сказал в середине сентября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Пхеньян поставляет россиянам большие объемы боеприпасов.

Путин в КНДР - что следует знать

Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран.

В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как полагают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину.

Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

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