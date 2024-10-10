Украинские воины ударили по аэродрому россиян в Адыгее, где базируются Су-34 и Су-27: детали

Под удар попал склад боеприпасов, который расположен на территории военного объекта.

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Украинские воины ударили по аэродрому россиян в Адыгее/ коллаж: Главред, фото: скрин

Украинские военные в ночь на 10 октября нанесли огневое поражение по аэродрому "Ханская", что в Республике Адыгея страны-агрессора России.

Под удар попал, в частности, склад боеприпасов российских захватчиков. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Сегодня ночью нанесено огневое поражение по аэродрому "Ханская", что в Республике Адыгея рф. В частности под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении.

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Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. В Генштабе отметили, что более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф будет продолжаться и дальше", - добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали военный аэродром в Адыгее. На аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского авиационного училища.

Удары по территории России - последние новости

Ранее сообщалось, что в РФ были мощные пожары на двух НПЗ. Один из беспилотников упал на территорию нефтебазы в Воронежской области. В Пермском крае горят емкости с топливом на площади 10 тысяч "квадратов".

Также сообщалось, что база ППМ в Воронежской области была в огне - Генштаб поделился деталями попадания. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров.

Напомним, 9 октября в РФ были взрывы, был атакован арсенал на Брянщине, происходила мощная детонация боеприпасов. Дроны, вероятно, подожгли 67-й арсенал ГРАУ возле города Карачев.

Удары по россии/ Инфографика: Главред

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