Украинские воины ударили по аэродрому россиян в Адыгее, где базируются Су-34 и Су-27: детали

Украинские военные в ночь на 10 октября нанесли огневое поражение по аэродрому "Ханская", что в Республике Адыгея страны-агрессора России.
Под удар попал, в частности, склад боеприпасов российских захватчиков. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Сегодня ночью нанесено огневое поражение по аэродрому "Ханская", что в Республике Адыгея рф. В частности под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении.
Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. В Генштабе отметили, что более подробная информация о последствиях поражения уточняется.
"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф будет продолжаться и дальше", - добавили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали военный аэродром в Адыгее. На аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского авиационного училища.
Удары по территории России - последние новости
Ранее сообщалось, что в РФ были мощные пожары на двух НПЗ. Один из беспилотников упал на территорию нефтебазы в Воронежской области. В Пермском крае горят емкости с топливом на площади 10 тысяч "квадратов".
Также сообщалось, что база ППМ в Воронежской области была в огне - Генштаб поделился деталями попадания. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров.
Напомним, 9 октября в РФ были взрывы, был атакован арсенал на Брянщине, происходила мощная детонация боеприпасов. Дроны, вероятно, подожгли 67-й арсенал ГРАУ возле города Карачев.
Читайте также:
- "Путин бы рвал и метал": Жданов сказал, какую серьезную ошибку допустила Украина
- Холода и дожди накроют все области: в Украину идет опасный атмосферный фронт
- Европа будет готова разбомбить РФ: какой шаг Кремля спровоцирует запад к действиям - Жданов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред