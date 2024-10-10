"Там идет война настоящая": дроны атаковали военный аэродром в Адыгее

На аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского авиационного училища.

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Военный аэродром атакован в Адыгее / Коллаж: Главред, фото: Astra, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Рано утром 10 октября в районе станицы Ханская под Майкопом (республика Адыгея) беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская". Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

Как сообщает Astra, военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханской, в 6 км северо-западнее города Майкопа.

Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

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Местные власти информацию пока не комментировали.

Смотрите видео - Военный аэродром атакован в Адыгее:

Пожар рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее зафиксировала система мониторинга пожаров NASA.

Жители Адыгеи активно обсуждают в чатах ночную атаку на военный аэродром "Ханская".

В частности, распространяется аудио, на котором мужчина говорит: "Атаковали военный аэродром дроны, там идет война настоящая, в Родниковке на аэродроме".

Смотрите видео - Жители делятся впечатлениями после атаки на военный аэродром в Адыгее:

Родниковый — посёлок, расположенный рядом со станицей Ханская и буквально прилегающий к военному аэродрому.

Поселок Родниковый на карте / t.me/astrapress

Удары по России - последние новости

В ночь на 9 октября в двух-областях страны-агрессора РФ было громко - в Брянской области и Краснодарском крае прогремели взрывы. Как сообщил губернатор Брянщины Александр Богомаз, регион атаковали ударные беспилотники. Противовоздушная оборона якобы сбила 12 ударных дронов.

При этом в Сети появились видео с места "прилетов". Сообщается, что дроны подожгли 67-й арсенал ГРАУ, идет детонация боеприпасов.

Позже Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине.

Отмечается, что по имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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