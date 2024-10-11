У России 'плюс' еще один морской носитель 'Калибров': что известно

Россияне презентовали очередную новую подводную лодку.

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У РФ - пополнение носителей "Калибров" / Коллаж Главреда. Фото: aoosk.ru

Российские оккупанты спустили на воду новую подводную лодку "Якутск", которая способна нести крылатые ракеты "Калибр", говорится в сообщении пресс-службы предприятия "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

ГЭПЛ "Якутск" строится для Тихоокеанского флота России.

Она стала шестой подводной лодкой серии (шифр "Варшавянка" - основной класс неатомных подводных лодок ВМФ России) для Тихоокеанского флота, которую заложили на предприятии в августе 2021 года.

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Якутск - характеристики:

водоизмещение 3,95 тыс. т

скорость подводного хода - 18 узлов

глубина погружения - 300 м

экипаж - 52 человека

автономность плавания - 45 суток

дальность подводного плавания на экономичной скорости - 400 морских миль.

Ракета Калибр - характеристики / Инфографика: Главред

Новости России – главное об оружии врага

Напомним, Россия в понедельник, 7 октября, вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Событие совпало по времени с днем ​​рождения диктатора Владимира Путина. В России утверждают, что "ни одна ПВО мира не способна перехватить" ракеты из этого комплекса, а заряда хватит на уничтожение целого города.

Это произошло после громкого провала с запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в России. Накануне появилось подтверждение, что четвертый по счету пуск этой ракеты не состоялся – боеприпас разразился прямо на площадке космодрома.

Более того, эксперт Дмитрий Снегирев обратил внимание, что вывод россиянами на боевое дежурство ядерного комплекса "Ярс" совпал не только с днем ​​рождения Путина (7 октября), но и с новым заседанием "Рамштайн". Впрочем, считает Снегирев, это все еще политический блеф Кремля.

В своем блоге на Главреде эксперт заметил, Кремль не оставляет намерений и дальше использовать ядерный шантаж — уже как элемент диктата.

"На фоне того, что ядерную доктрину Российской Федерации дважды подвергли сомнению, в Кремле решили вытащить еще один "джокер" с Ярсом", — пояснил Снегирев.

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