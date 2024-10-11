Telegram игнорирует Украину с 2022 года: нардеп раскрыл неожиданные подробности

Успехи в блокировании российских пропагандистских каналов достигались благодаря сотрудничеству с платформами App Store и Google Play, рассказал Ярослав Юрчишин.

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Telegram с Украиной перестал общаться напрямую с весны 2022 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине прямой контакт с Telegram был потерян примерно с весны 2022 года. Сейчас Украина получает информацию исключительно через международную правовую помощь. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Напрямую Telegram с Украиной перестал общаться где-то с весны 2022 года. При том, что это были де-факто персональные коммуникации на уровне Министерства цифровой трансформации, администрации "Телеграма", но с тех пор последние банально игнорируют подавляющее большинство запросов", - рассказал нардеп.

По его словам, украинское правительство достигло определенных успехов в блокировании российских пропагандистских каналов, сотрудничая с платформами App Store и Google Play. Власти обратились к этим компаниям с информацией об использовании Telegram для распространения террористической риторики. Эти платформы, не желая становиться соучастниками, приняли меры и заставили Telegram удалить несколько каналов.

"Но в этот же период времени вдруг перестали работать чат-боты в "Телеграме" наших структур безопасности и правительственных структур (речь идет о блокировке чат-ботов "Главный бот разведки", "еВорог", "STOP Russian War", "еППО" и других в апреле 2024 года - Главред)", - заметил Юрчишин.

Хотя их работа была восстановлена, ситуация свидетельствует о том, что Telegram, похоже, пытается избегать коммуникации с Украиной. Нардеп отметил, если общение и происходит, то оно не имеет характера сотрудничества, а больше напоминает взаимодействие с позиции силы.

Смотрите видео интервью Ярослава Юрчишина Главреду о запрете Telegram в Украине:

Кто такой Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Запрет Telegram в Украине - что известно

Напомним, в Украине введено ограничение на использование Telegram для военных и государственных служащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), платформа запрещена в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Также стало известно, что Верховная Рада ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. В частности, введена обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов.

Кроме того, ранее сообщалось о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. В Центре противодействия дезинформации Украины отметили, что это может существенно подорвать агентурную сеть РФ в Европе и стать серьезной угрозой для Москвы.

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