Запрет Telegram для депутатов: нардеп объяснил, ограничат ли доступ чиновникам

Пока государство присутствует в Telegram и нардепы пытаются предотвращать злоупотребления в соцсети.

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Депутаты самостоятельно будут решать, использовать ли Telegram / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине начали вводить ограничения по пользованию Telegram, пока они касаются только военнослужащих и госслужащих, однако многие чиновники и в дальнейшем публикуют на своих каналах важную информацию и пользуются соцсетью в собственных целях.

Несмотря на это, никаких решений о введении ограничений на пользование Telegram для нардепов не принимается. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Персональная коммуникация с использованием той или иной социальной сети, кроме запрещенных российских сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" - это полностью выбор наших граждан. Так же, как на бутылке алкоголя предупреждено, что злоупотребление может привести к серьезным последствиям, но никто не будет делать за вас выбор", - отметил он.

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В случае с Telegram история аналогичная: для персонального пользования депутатов не будут ограничивать в использовании соцсети. Однако Юрчишин призывает не предоставлять персональные данные через мессенджер, ведь они могут оказаться во вражеских руках.

Сам нардеп выбирает для коммуникации другие соцсети, однако Telegram остается для него информационным источником. А личный канал, по словам Юрчишина, создан только для того, чтобы никто не создал фейковый и не рассылал от имени чиновника дезинформацию.

Кто такой Ярослав Юрчишин? Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума свободных государств Постросии, пишет Википедия.

Telegram в Украине - что известно

Напомним, что в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что Аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. Теперь будет проведена обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов.

Ранее сообщалось о задержании основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова во Франции. В ЦПД Украины заявили, что это может обвалить всю агентурную сеть РФ в Европе и стать серьезной проблемой для Москвы.

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