ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

Главное управление разведки Минобороны атаковали сетевую инфраструктуру Северо-Кавказского федерального университета страны-агрессора России, где обучаются операторы БПЛА, специалисты по цифровой связи, инженеры и физики.
Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источник в ГУР. Собеседники сообщили, что учебное заведение обеспечивает деятельность 7 институтов в нескольких регионах РФ.
"В результате операции была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника (веб-сайты, базы данных, файловые хранилища) общим объемом более 150 терабайт. В частности было атаковано 11 веб-сайтов, более 7 тысяч служебных ПЭВМ, 135 серверов и файловых хранилищ", - сказал он.видео дня
Также специалисты ГУР осуществили серию кибератак на целевые интернет-ресурсы и файловые хранилища ряда организаций страны-агрессора.
"После получения доступа к сетевой инфраструктуре врага, на пораженных веб-ресурсах была опубликована агитационная листовка в поддержку наступательных операций ВСУ", - отметили в комментарии ГУР.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Атаки и операции ГУР против врага - что известно
Напомним, что Главное управление разведки Минобороны проводит на территории страны-агрессора РФ результативные операции, в частности, с привлечением российских военных. Один из удачных примеров - вербовка российского военного Даниила Алферова.
Ранее ГУР сообщало, что в российском городе Новосибирск, административном центре Сибирского федерального округа России неизвестные совершили поджог областного управления ФСБ РФ.
Накануне при координации ГУР во временно оккупированном армией страны-агрессора России Мелитополе украинские подпольщики провели успешную операцию по ликвидации оккупантов.
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