ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

ГУР поразили сеть учебных заведений, которая готовила специалистов для оккупационной армии РФ.

https://glavred.info/ukraine/gur-atakuvali-viyskovi-navchalni-zakladi-rf-shcho-vidomo-pro-kiberudar-zmi-10604366.html Ссылка скопирована

ГУР прислали врагу листовки с призывом поддержать наступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Главное управление разведки Минобороны атаковали сетевую инфраструктуру Северо-Кавказского федерального университета страны-агрессора России, где обучаются операторы БПЛА, специалисты по цифровой связи, инженеры и физики.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источник в ГУР. Собеседники сообщили, что учебное заведение обеспечивает деятельность 7 институтов в нескольких регионах РФ.

"В результате операции была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника (веб-сайты, базы данных, файловые хранилища) общим объемом более 150 терабайт. В частности было атаковано 11 веб-сайтов, более 7 тысяч служебных ПЭВМ, 135 серверов и файловых хранилищ", - сказал он. видео дня

Также специалисты ГУР осуществили серию кибератак на целевые интернет-ресурсы и файловые хранилища ряда организаций страны-агрессора.

"После получения доступа к сетевой инфраструктуре врага, на пораженных веб-ресурсах была опубликована агитационная листовка в поддержку наступательных операций ВСУ", - отметили в комментарии ГУР.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Атаки и операции ГУР против врага - что известно

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны проводит на территории страны-агрессора РФ результативные операции, в частности, с привлечением российских военных. Один из удачных примеров - вербовка российского военного Даниила Алферова.

Ранее ГУР сообщало, что в российском городе Новосибирск, административном центре Сибирского федерального округа России неизвестные совершили поджог областного управления ФСБ РФ.

Накануне при координации ГУР во временно оккупированном армией страны-агрессора России Мелитополе украинские подпольщики провели успешную операцию по ликвидации оккупантов.

Читайте также о ГУР:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред