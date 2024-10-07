В Украине ограничат использование Telegram: о чем идет речь

Ярослав Юрчишин сообщил, что теперь будет обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов в Telegram.

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Верховная Рада ограничит использование Telegram/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. Об этом написал глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Telegram.

"Получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады", - написал он.

В сообщении говорится, что Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО рекомендует следующие меры:

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обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к аккаунту;

запрет передачи данных, которые используются в работе и служебная коммуникация в Telegram;

запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, которые используются в служебной деятельности;

блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и программных средств, проводится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.

Ярослав Юрчишин считает, что именно такие меры безопасности вполне логичны, ведь были примеры, когда посторонние лица получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах.

"Этим распоряжением мы минимизируем риски", - отмечает народный депутат.

Он подчеркивает, что такие шаги касаются только работников аппарата Рады и не ограничивают использование мессенджера в личных целях.

Что такое Telegram? Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".

Telegram - последние новости

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны сообщали, что в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих.

Ранее Ярослав Юрчишин сравнивал мессенджер с кухонным ножом, который можно использовать и как кухонную утварь, и как орудие убийства. Он сказал, чтоне рекомендует Telegram.

Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркивал, что популярный мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины. Он пояснил, что речь идет не об отдельных пользователях или каналах, а о платформе Telegram в принципе.

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