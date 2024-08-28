Основателя ВК и Telegram Дурова во Франции взяли под присмотр суда: подробности

Павла Дурова, который эмигрировал из России из-за проблем со спецслужбами, во Франции отправили под суд.

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Павел Дуров / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Известного российского бизнесмена, одного из владельцев социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова, во Франции взяли под судебный надзор и запретили покидать страну. Об этом сообщает издание Lemonde.

Сооснователя платформы обмена сообщениями арестовали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже, через полтора месяца после открытия судебного расследования по двенадцати пунктам обвинения, большинство из которых касались организованной преступности.

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В пресс-релизе, опубликованном в среду вечером, прокуратура Парижа также уточнила, что "он был помещен под судебный надзор с, в частности, обязательством предоставить залог в размере 5 миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок дважды в неделю и запрет покидать территорию Франции".

Кто такой Павел Дуров? Павел Дуров - российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

Арест Павла Дурова - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 августа стало известно, что во Франции задержали известного программиста Павла Дурова. Согласно сообщениям СМИ, это произошло на основании французского ордера, выданного Национальной дирекцией уголовной полиции Франции в рамках предварительного расследования. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана и был включен в реестр разыскиваемых лиц.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко заявил, что задержание основателя мессенджера Телеграмм Павла Дурова во Франции может обвалить всю агентурную сеть РФ в Европе и стать серьезной проблемой для Москвы.

Позже появилась информация, что Дурова освободили из-под стражи, но он будет под наблюдением суда и не сможет покинуть Францию.

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