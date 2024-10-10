Могут ли в Украине запретить некоторые Telegram-каналы: ответ депутата

Государство не может запретить конкретный канал - оно может действовать в отношении целой сети.

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Запрет Telegram в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarlyur/, ua.depositphotos.com

Технологически запретить анонимные Telegram-каналы в Украине возможно только в результате сотрудничества с администрацией сети. Заблокировать отдельный канал тоже может только администрация, либо по запросу Apple и Google. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, глава комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

По его словам, государство не может запретить конкретный канал - оно может действовать в отношении целой сети. Поэтому пути ищут, но технологическое решение без участия администрации социальной сети пока невозможно.

"Поэтому единственный вариант - наработать систему регулирования и деанонимизации определенного Telegram-канала или любого аккаунта в социальной сети, если тот аргументированно подозревается в той или иной уголовно-преследовательской деятельности. Чтобы, соответственно, возложить ответственность на социальные сети деанонимизировать этот аккаунт", - сказал он.

Юрчишин также подчеркнул, что это можно сделать по аргументированному запросу и утвержденному следственным судьей правоохранительного или специального органа.

"Но, опять-таки, Facebook и Youtube работают в таком формате, а Telegram и TikTok в таких форматах не работают", - подчеркнул депутат.

Кто такой Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Смотрите видео интервью Ярослава Юрчишина Главреду о запрете Telegram в Украине:

Запрет Telegram в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин также сообщал, что аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО.

Андрей Юсов заявлял, что популярный мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины. Он пояснил, что речь идет не об отдельных пользователях или каналах, а о платформе Telegram в принципе.

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