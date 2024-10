Войска КНДР уже в Украине: РФ готовит тысячи солдат для участия в боевых действиях - ISW

В Украине воюют солдаты из Северной Кореи, часть из которых проходит подготовку в России для возможного дальнейшего развертывания вместе с российскими войсками. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По сообщению The Washington Post от 11 октября, южнокорейские и украинские официальные источники заявили, что северокорейские солдаты сотрудничают с российскими войсками на территории Украины.

Представитель украинской разведки подтвердил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за действиями российских военных и изучают ситуацию на оккупированных территориях. Однако пока Украина не обнаружила целых северокорейских подразделений на поле боя.

Чиновник также добавил, что несколько тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку в России и могут быть переброшены на фронт до конца 2024 года или на границу с Россией, чтобы высвободить российские "резервы" для активных боевых действий.

Официальные лица из Украины и Южной Кореи также предположили, что северокорейские войска, вероятно, присутствуют в оккупированной Донецкой области. В частности, недавний ракетный удар Украины вблизи Донецка мог унести жизни нескольких северокорейских военных.

"Масштабы северокорейской группировки войск, которую Россия может перебросить на линию фронта или которая может высвободить российские силы вдоль границы, непонятны, но эти сценарии могут также способствовать российским усилиям, направленным на привлечение дополнительной силы к первоочередным наступательным операциям в Украине, а также на отсрочку завершения российских наступательных действий летом 2024 года", - указывают аналитики.

Аналитики также отмечают, что развертывание северокорейских войск может создать для Украины дополнительные возможности, в зависимости от качества, структуры этих сил, их расположения и уровня оперативной совместимости с российскими войсками.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.