Раскрыта задача войск КНДР в Украине

Северокорейские войска в Украине не ради "мяса".

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Войска КНДР уже в Украине и несут потери / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Россия использует участие северокорейских войск в Украине, скорее всего, для политического давления. С человеческим ресурсом у страны-агрессора проблем нет, высказался в интервью Главреду эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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Это связано с желанием России усилить свои позиции в будущих переговорах с Украиной.

"Для России не критична численность северокорейского контингента – ей важен сам факт, потому что он принесет ей политические дивиденды и увеличит психологическое давление на Украину. К тому же Россия сейчас пытается улучшить свои переговорные позиции накануне вероятных переговоров. То есть Москва усиливает свои позиции любым путем, и это происходит на фоне финишной прямой президентской гонки в США. Это все влияет, мелочей здесь нет", — объяснил Бадрак.

Он подчеркнул, что с набором россиян в оккупационные войска у Москвы нет — хотя и контрактирование падает.

"С человеческим ресурсом у России проблем нет. Даже не объявляя мобилизацию, РФ и так ежемесячно набирает огромное количество людей – от 30 тысяч до 40 тысяч. Хотя есть свидетельства, что контрактирование уменьшилось, и меньше становится желающих в России идти воевать по контракту. Но, в целом, там почти безграничный мобилизационный контингент. Даже сейчас, когда вся экономика РФ подчинена войне в двух плоскостях – или идти на фронт зарабатывать деньги, или идти в военно-промышленный комплекс и там зарабатывать. Других вариантов очень мало для рядового россиянина", — объяснил эксперт.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Бадрак скептически настроен насчет Запада — он считает, что США и Европа никак не отреагируют на развертывание "оси зла".

"Да. Впрочем, Запад выглядит слабым давно", — подчеркнул эксперт.

Войска КНДР в Украине - главное

В октябре Южная Корея подтвердила прибытие на войну в Украине северокорейских войск. Решение было принято с учетом углубления сотрудничества между КНДР и Россией, которое подтверждает стратегическое партнерство, заключенное лидерами двух стран в июне, включающее положение о взаимной обороне.

Эксперты призывали Запад немедленно отреагировать. Как вариант - Южная Корея могла бы тоже перебросить свои подразделения в Украину.

При этом Пхеньян еще раньше передал России свою баллистику. Известно также, что оккупанты используют в войне против Украины северокорейские снаряды. По состоянию на июль 2024 года Северная Корея передала России до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие помогли Северной Корее стабилизировать цены и, вероятно, стимулировали внутреннее производство в Северной Корее.

"Ось зла" / Инфографика: Главред

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