Россия становится зависимой от Северной Кореи: в разведке Эстонии назвали причину

Удары по складам боеприпасов на территории РФ еще больше усилят нехватку боеприпасов для российской оккупационной армии.

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Россия становится зависимой от Северной Кореи/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Страна-агрессор Россия все больше становится зависимой от помощи КНДР для продолжения боевых действий в Украине.

Украинские военные продолжают успешно бить беспилотниками по складам с боеприпасами на территории России. Если такие атаки продолжатся, это еще больше усилит нехватку боеприпасов для российской оккупационной армии. Об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг во время пресс-конференции, сообщает ERR.

Он напомнил, что 3 октября в результате удара украинских военных погибли шесть офицеров КНДР, которые сопровождали поставки боеприпасов и находились на российских позициях в зоне боевых действий.

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"Их цель заключается в том, чтобы фиксировать дефекты и следить за использованием боеприпасов", - отметил Кивисельг.

При этом он добавил, что это свидетельствует о зависимости РФ от поставок из Северной Кореи.

Кивисельг предположил, что атаки по военным складам РФ продолжатся, что еще больше усугубит нехватку боеприпасов для российской оккупационной армии.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ пытается захватить последний населенный пункт на Луганщине. Оккупанты штурмуют Белогоровку по 2 причинам.

Также ранее в "Атэш" озвучили потери врага на одном из направлений. Российские войска любой ценой пытаются захватить город в Донецкой области.

Напомним, президент Владимир Зеленский допустил окончание войны в Украине на справедливых условиях уже в 2025 году, но для этого Запад должен помочь заставить Россию сесть за стол переговоров и выполнять свои обязательства.

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