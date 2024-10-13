Украина постепенно получает преимущество над РФ: генерал США объяснил, что произошло

Если перекрыть России поставки боеприпасов со стороны партнеров, она не сможет продолжать агрессию.

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Нефть и газ - единственное, что держит Россию на плаву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

На третий год полномасштабного вторжения у страны-агрессора России постепенно исчерпываются ресурсы. Продолжать войну враг может благодаря поставкам боеприпасов, беспилотников и комплектующих из Северной Кореи, Ирана и Китая.

Об этом в интервью "Еспресо" рассказал генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес. По его словам, если Украине удастся остановить экспорт российской нефти и газа, у Москвы не было бы финансов для закупки вооружения.

Однако даже сейчас, когда перекрыть поставки россиян полностью невозможно, армия РФ уже начинает испытывать определенный дефицит боеприпасов.

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В то же время украинская сторона активно работает над производством собственных беспилотников, применяет кассетные артиллерийские снаряды, которые подтвердили свою эффективность против артиллерии РФ на фронте.

"Поэтому мне кажется, что чаши весов начинают постепенно смещаться в пользу Украины, хотя пока этого недостаточно", - подчеркнул генерал.

Кто такой Бен Ходжес? Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Потери и дефицит армии РФ

Напомним, что россияне все еще пытаются сейчас реализовать фактор своего превосходства в живой силе. И именно живую силу в рекордных темпах они утилизируют в украинских полях. Потери россиян приближаются к 1 300 человек, которые погибают ежедневно.

Накануне аналитики ISW сообщали, что на Покровском направлении, за последний год, армия страны-агрессора РФ потеряла по меньшей мере пять дивизий танков и бронемашин.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года среднесуточные потери российских оккупационных войск побили новый рекорд за все время полномасштабного вторжения в Украину. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае.

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