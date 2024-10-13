"Охладит пыл Запада": Лукашенко оконфузился поддержкой ядерной доктрины Путина

Лукашенко убеждает, что западные лидеры уже услышали так называемые "ядерные сигналы" Путина.

https://glavred.info/world/ohladit-pyl-zapada-lukashenko-okonfuzilsya-podderzhkoy-yadernoy-doktriny-putina-10604945.html Ссылка скопирована

Лукашенко выдал бред о новой ядерной доктрине РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншоты

Самопровозглашенный президент Беларуси, близкий соратник кремлевского диктатора Александр Лукашенко в очередной раз опозорился поддержкой Путина. На этот раз он принялся восхвалять новую ядерную доктрину.

Как пишет Reuters, Лукашенко считает, что изменение ядерной политики страны-агрессора России "охладит пыл" западных врагов и заверил, что иностранные лидеры уже услышали ядерные сигналы Москвы.

"Эту доктрину давно надо было восстановить", - сказал Лукашенко, который еще в прошлом году договорился с Путиным о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

видео дня

Самопровозглашенный лидер Беларуси также выдал бред, что западные ракеты якобы "уже бы бомбили нас, особенно Россию", если бы не заявления диктатора Путина.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Реакция мира на ядерные угрозы России

Напомним, что страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения запугивает Украину и мир ядерным оружием. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", но вряд ли пойдет на применение ядерного оружия - хотя может им ударить в любое время и по любой стране.

Ранее новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники НАТО не должны волноваться из-за ядерных угроз со стороны Владимира Путина, поскольку Альянс имеет достаточную силу, чтобы ответить на любые вызовы.

Накануне 12 стран, включая Китай, Бразилию, Турцию и Казахстан, обнародовали совместное заявление на Генеральной Ассамблее ООН, в котором призвали Россию воздерживаться от угроз ядерным оружием.

Другие новости о ядерном шантаже РФ:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред