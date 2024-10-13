"Охладит пыл Запада": Лукашенко оконфузился поддержкой ядерной доктрины Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси, близкий соратник кремлевского диктатора Александр Лукашенко в очередной раз опозорился поддержкой Путина. На этот раз он принялся восхвалять новую ядерную доктрину.
Как пишет Reuters, Лукашенко считает, что изменение ядерной политики страны-агрессора России "охладит пыл" западных врагов и заверил, что иностранные лидеры уже услышали ядерные сигналы Москвы.
"Эту доктрину давно надо было восстановить", - сказал Лукашенко, который еще в прошлом году договорился с Путиным о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
Самопровозглашенный лидер Беларуси также выдал бред, что западные ракеты якобы "уже бы бомбили нас, особенно Россию", если бы не заявления диктатора Путина.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Реакция мира на ядерные угрозы России
Напомним, что страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения запугивает Украину и мир ядерным оружием. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", но вряд ли пойдет на применение ядерного оружия - хотя может им ударить в любое время и по любой стране.
Ранее новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники НАТО не должны волноваться из-за ядерных угроз со стороны Владимира Путина, поскольку Альянс имеет достаточную силу, чтобы ответить на любые вызовы.
Накануне 12 стран, включая Китай, Бразилию, Турцию и Казахстан, обнародовали совместное заявление на Генеральной Ассамблее ООН, в котором призвали Россию воздерживаться от угроз ядерным оружием.
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