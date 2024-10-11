"НАТО может дать отпор": в Альянсе ответили стоит ли бояться ядерных угроз РФ

Генеральный секретарь НАТО призвал союзников не поддаваться страху перед ядерными угрозами Путина.

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Рютте успокоил союзников НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Союзники НАТО не должны волноваться из-за ядерных угроз со стороны Владимира Путина, поскольку Альянс имеет достаточную силу, чтобы ответить на любые вызовы. Об этом заявил новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Sky News.

Марк Рютте объяснил, что ежегодные ядерные учения стран-членов НАТО, которые начнутся уже со следующей недели, дают четкий сигнал противникам, в частности Путину, что Альянс готов ответить на любую угрозу.

"НАТО силен. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое для того, чтобы гарантировать безопасность и защищенность НАТО и то, что мы можем дать отпор любой угрозе. И нас никогда не запугает кто-либо вне НАТО, кто будет пытаться нам угрожать. Поэтому это бесполезно, лучше бы Путин это прекратил", - заявил Рютте. видео дня

Отвечая на вопрос, должны ли союзники по НАТО прислушиваться к бренчанию российского оружия, Рютте ответил: "Нет, не должны, и они не прислушиваются".

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешёл в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, впоследствии - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

Ядерный шантаж России - последние новости

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