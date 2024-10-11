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"НАТО может дать отпор": в Альянсе ответили стоит ли бояться ядерных угроз РФ

Марина Фурман
11 октября 2024, 17:55
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Генеральный секретарь НАТО призвал союзников не поддаваться страху перед ядерными угрозами Путина.
рютте, ядерка
Рютте успокоил союзников НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Союзники НАТО не должны волноваться из-за ядерных угроз со стороны Владимира Путина, поскольку Альянс имеет достаточную силу, чтобы ответить на любые вызовы. Об этом заявил новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Sky News.

Марк Рютте объяснил, что ежегодные ядерные учения стран-членов НАТО, которые начнутся уже со следующей недели, дают четкий сигнал противникам, в частности Путину, что Альянс готов ответить на любую угрозу.

"НАТО силен. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое для того, чтобы гарантировать безопасность и защищенность НАТО и то, что мы можем дать отпор любой угрозе. И нас никогда не запугает кто-либо вне НАТО, кто будет пытаться нам угрожать. Поэтому это бесполезно, лучше бы Путин это прекратил", - заявил Рютте.

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Отвечая на вопрос, должны ли союзники по НАТО прислушиваться к бренчанию российского оружия, Рютте ответил: "Нет, не должны, и они не прислушиваются".

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешёл в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, впоследствии - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

Ядерный шантаж России - последние новости

С начала полномасштабного вторжения Путин регулярно пугает украинцев ядерным оружием. Угрозы появляются с определенной периодичностью и это вызывает немалую тревогу. Политолог Андрей Золотарев рассказал при каких условиях все же Путин может нажать на "красную кнопку".

Недавно, российские оккупационные войска вывели на боевое дежурство стратегические комплексы "Ярс", которые способны нести межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным зарядом. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, причин по которым "Ярс" вышел на боевое дежурство немного, это может быть ротация, но с другой стороны, таким образом Путин может пугать Запад.

В то же время израильский военный обозреватель Давид Шарп сообщал, что Россия все же способна применить ядерное оружие. Шарп отметил, что Россия сама осознает свою слабость как в конвенционной войне, так и в неконвенционной. Однако ее ядерный арсенал остается мощным аргументом.

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