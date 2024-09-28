УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ядерный кнут - огромная угроза": эксперт сказал, способна ли РФ применить "ядерку"

Руслана Заклинская
28 сентября 2024, 22:09
145
Запад не готов к риску даже тогда, когда Россия откровенно блефует относительно ядерного удара, заявил Давид Шарп.
'Ядерный кнут - огромная угроза': эксперт сказал, способна ли РФ применить 'ядерку'
Запад не готов к риску даже тогда, когда Россия откровенно блефует / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, скриншот с YouTube

На Западе считают, что Россия способна применить ядерное оружие. Страх перед ядерной войной настолько велик, что ни одна страна не готова рисковать. Об этом в интервью Главреду рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Даже когда шансы на начало такой войны мизерные, ее настолько боятся, что рисковать не готовы. Мы четко это видим на примере политики США и других стран. Запад не готов к риску даже тогда, когда Россия откровенно блефует", - отметил эксперт.

Шарп подчеркнул, что Россия сама осознает свою слабость как в конвенционной войне, так и в неконвенционной. Однако ее ядерный арсенал остается мощным аргументом.

"Ядерный кнут - огромная угроза: даже если он наполовину недееспособен или значительную его часть можно уничтожить превентивным ударом, все равно дальнейший ход событий будет печальным", - добавил военный обозреватель.

По его словам, проблемы России с ядерным оружием действительно радуют западный мир. Однако этого не достаточно для того, чтобы "кто-то из тех фигур, которые принимают решения", полностью отбросили страхи перед ее ядерным потенциалом и действовали с большей решимостью.

Смотрите видео, в котором Давид Шарп рассказал, что ждет Россию, если Украина сможет бить по ней Storm Shadow и ATACMS:

Кто такой Давид Шарп

Давид Шарп - израильский военный обозреватель.

Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем.

Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

Ядерный шантаж РФ - последние новости

В последнее время Кремль активизировал угрозы по применению ядерного оружия, пытаясь сдержать Запад от предоставления разрешения Украине на удары по территории РФ.

Напомним, вечером 25 сентября президент России Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине. В РФ теперь могут осуществить ядерную атаку на неядерные государства, которые получают поддержку от ядерных стран. В Кремле также заявили, что агрессия против России или Беларуси будет считаться основанием для применения ядерного оружия.

1710345812-6249.jpg
Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Путин даже обращался к монгольским шаманам за "разрешением" на использование ядерного оружия. Политический эксперт Максим Разумный отметил, что Путин действительно размышляет над ядерным ударом, но также оценивает возможную реакцию Запада.

Зато председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил, что последние заявления Путина о пересмотре ядерной доктрины вызваны провалом стратегических в войне против Украины. Бауэр подчеркнул, что Россия не достигла ни одной из поставленных целей, таких как захват Киева или смена правительства.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ядерное оружие ядерный удар ядерная война ядерная угроза война России и Украины Давид Шарп
Реклама

Главное за день

Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

21:23 Украина
Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

20:24 Украина
Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

19:36 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться 30786

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне 27768

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне

Кто начальник: непростая загадка, которую смогут разгадать единицы 13481

Кто начальник: непростая загадка, которую смогут разгадать единицы

Залужный тает на глазах : генерал поделился новостью из Британии и удивил видом 11345

Залужный "тает на глазах": генерал поделился новостью из Британии и удивил видом

Последние новости

23:13

"Метко скосили": РФ ударила по собственным солдатам, которые сдавались в плен ВСУ

22:31

Скандал на Львовщине: главу учебного центра обвинили в насилии над детьми

22:09

"Ядерный кнут - огромная угроза": эксперт сказал, способна ли РФ применить "ядерку"Видео

21:34

Солистка группы KAZKA оказалась под капельницами

21:23

Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
20:26

На железнодорожном мосту в РФ прогремел мощный взрыв: поезда не ходят - СМИВидео

20:24

Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

19:36

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

19:30

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябреВидео

Реклама
19:24

Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

19:07

Путин реально рассматривает возможность ядерного удара, но есть нюанс - Розумный

18:38

В Украине воюет 90% войск Путина: адмирал НАТО сделал заявление о войне с РФ

17:57

РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

17:44

РФ стянула к Угледару 30 тысяч "штыков": эксперт раскрыл серьезную угрозу для городаФото

17:24

В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина и назвали главный провал РФ

16:49

Главный столп режима Путина: названа причина, почему его не могут свергнутьВидео

16:36

Угледар зажали с двух сторон: под городом собрали 15 тысяч оккупантов - Попович

16:26

Израиль обезглавил "Хезболлу": ликвидирован лидер группировки Насралла

16:14

У Путина большая проблема: ВСУ перерезали логистику врага - адмирал НАТО

15:48

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

Реклама
15:31

В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

15:31

Тройной диагноз: популярная американская звезда рассказала о болезнях

15:24

Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

15:17

Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты: какая ситуация под Покровском

15:09

В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

15:07

Известная украинская певица выходит замуж

14:46

В одной из самых горячих точек фронта: Буданов не испугался посетить позиции ГУР

14:24

В ЕС раскритиковали поддержку Венгрией китайского "мирного плана" для Украины

14:21

Войска РФ готовятся к штурмам в одной из областей: ВСУ раскрыли подробности

14:09

Квадроберы уже в Украине: кто эти люди в масках с хвостами и есть ли опасность

13:35

Правила пересечения границы с ЕС меняются: придется ли платить украинцам

13:33

Гороскоп на октябрь 2024: прогноз для Близнецов от Анжелы ПерлВидео

13:05

В России появился некий "Пригожин-2": будет ли второй поход на МосквуВидео

12:45

Гороскоп на октябрь 2024 для Тельцов: второй шанс, смена статуса и очищениеВидео

12:24

Уже 8 погибших: Зеленский рассказал о последствиях вражеского удара по СумахФото

12:01

Решающий момент: Зеленский готовится к переговорам - El País

11:54

"Поставили на кон все": на каком направлении происходит решающая битва - Братчук

11:32

Контрнаступление РФ провалилось: для врага на Курщине возникла новая угроза - Попович

11:30

Войска РФ продвигаются на Донетчине и захватили город: в США раскрыли детали

11:15

Гороскоп на октябрь 2024: Плутон изменит жизнь Овнов навсегдаВидео

Реклама
10:48

Залужный "тает на глазах": генерал поделился новостью из Британии и удивил видом

10:09

Удар России по больнице в Сумской области: опубликованы первые фото последствийФото

10:00

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВидео

09:39

Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильностьВидео

09:39

Китай, Бразилия, Турция: "друзья" России выступили с критикой угроз Путина

09:13

Чем смыть старую побелку с потолка: очень легкий, но рабочий способВидео

09:08

РФ запустила по Украине 77 средств: сколько целей удалось сбить - Воздушные силы

08:37

Войска РФ дважды за утро ударили по Сумам: попали по медучреждению и домам, детали

08:10

Начался цирк: как украинские Трамписты пытаются отмазать кумирамнение

08:00

Охватить позиции ВСУ с двух флангов: где оккупанты задумали коварную ловушку

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять