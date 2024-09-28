'Ядерный кнут - огромная угроза': эксперт сказал, способна ли РФ применить 'ядерку'

Запад не готов к риску даже тогда, когда Россия откровенно блефует относительно ядерного удара, заявил Давид Шарп.

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Запад не готов к риску даже тогда, когда Россия откровенно блефует / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, скриншот с YouTube

На Западе считают, что Россия способна применить ядерное оружие. Страх перед ядерной войной настолько велик, что ни одна страна не готова рисковать. Об этом в интервью Главреду рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Даже когда шансы на начало такой войны мизерные, ее настолько боятся, что рисковать не готовы. Мы четко это видим на примере политики США и других стран. Запад не готов к риску даже тогда, когда Россия откровенно блефует", - отметил эксперт.

Шарп подчеркнул, что Россия сама осознает свою слабость как в конвенционной войне, так и в неконвенционной. Однако ее ядерный арсенал остается мощным аргументом.

"Ядерный кнут - огромная угроза: даже если он наполовину недееспособен или значительную его часть можно уничтожить превентивным ударом, все равно дальнейший ход событий будет печальным", - добавил военный обозреватель.

По его словам, проблемы России с ядерным оружием действительно радуют западный мир. Однако этого не достаточно для того, чтобы "кто-то из тех фигур, которые принимают решения", полностью отбросили страхи перед ее ядерным потенциалом и действовали с большей решимостью.

Смотрите видео, в котором Давид Шарп рассказал, что ждет Россию, если Украина сможет бить по ней Storm Shadow и ATACMS:

Кто такой Давид Шарп Давид Шарп - израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

Ядерный шантаж РФ - последние новости

В последнее время Кремль активизировал угрозы по применению ядерного оружия, пытаясь сдержать Запад от предоставления разрешения Украине на удары по территории РФ.

Напомним, вечером 25 сентября президент России Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине. В РФ теперь могут осуществить ядерную атаку на неядерные государства, которые получают поддержку от ядерных стран. В Кремле также заявили, что агрессия против России или Беларуси будет считаться основанием для применения ядерного оружия.

Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Путин даже обращался к монгольским шаманам за "разрешением" на использование ядерного оружия. Политический эксперт Максим Разумный отметил, что Путин действительно размышляет над ядерным ударом, но также оценивает возможную реакцию Запада.

Зато председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил, что последние заявления Путина о пересмотре ядерной доктрины вызваны провалом стратегических в войне против Украины. Бауэр подчеркнул, что Россия не достигла ни одной из поставленных целей, таких как захват Киева или смена правительства.

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