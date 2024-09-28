Путин реально рассматривает возможность ядерного удара, но есть нюанс - Розумный

Сообщения о намерении России использовать ядерное вооружение не безосновательны.

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Ответ Запада на возможный ядерный удар по РФ сдерживает Путина от атаки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

В последнее время в Кремле снова активнее начали запугивать Украину и ее западных партнеров возможностью применения ядерного оружия. Скорее всего, таким образом страна-агрессор Россия пытается сдержать союзников Украины от предоставления разрешения на удары вглубь РФ западным вооружением.

Появилась даже информация, что российский диктатор Путин ездил к монгольским шаманам, чтобы получить разрешение на применение ядерного оружия. Диктатор действительно думает о реалистичности такого развития событий. Об этом во время чата с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Разумный.

По его словам, пока непонятно, о чем именно может идти речь - о тактическом ядерном ударе по целям с символическим для РФ значением. Поэтому ситуация действительно угрожающая.

Хотя Путин и задумывается о ядерном ударе, но он оценивает, какой ответ на такой шаг может дать Запад и к чему это приведет. Ведь даже без развязывания масштабной ядерной войны западные страны могут отреагировать на применение ядерного оружия Россией другими средствами реагирования.

"Советовался ли Путин с шаманами - Бог его знает. Думаю, он бы скорее советовался с бурятскими, а не с монгольскими. Правда, буряты и монголы - это почти одно и то же. Но зарубежным шаманам, думаю, Путин меньше доверяет, чем собственным", - добавил Разумный.

Смотрите видео о том, решится ли, по мнению Разумного, Россия на применение ядерного оружия:

Кто такой Максим Разумный? Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы Кремля - что известно

Напомним, что аналитики ISW сообщали, что заявления российского диктатора Владимира Путина о намерениях применить ядерное оружие является не более чем попыткой сдержать страны Запада. Москва уже не впервые прибегает к подобным мерам, поэтому Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо в мире.

Ранее экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов рассказал, что угроза того, что страна-агрессор Россия применит ядерное оружие, лишь формально усилилась после заявлений российского диктатора Владимира Путина об изменении ядерной доктрины. Но на самом деле ничего нового за этими запугиваниями нет. Они показывают лишь то, что у Путина ослабла позиция.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен также прокомментировал недавние предупреждения кремлевского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия. Он назвал слова Путина абсолютно безответственными и несвоевременными.

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