"Ярс" вышел на боевое дежурство: стоит ли Украине опасаться ядерного удара

Неизвестно, по какой причине "Ярс" вышел на боевое дежурство – то ли это ротация, то ли задача попугать Запад.

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Олег Жданов оценил, представляет ли для Украины опасность комплекс Ярс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Российские оккупационные войска вывели на боевое дежурство стратегические комплексы "Ярс", которые способны нести межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным зарядом. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, стоит ли Украине опасаться ядерного удара РФ.

По словам Жданова, ещё неизвестно, по какой причине "Ярс" вышел на боевое дежурство – то ли по причине ротации, то ли по причине того, что нужно попугать Запад.

"Ведь Ярс до Украины будет очень плохо доставать, поскольку его минимальная дальность – 6 тысяч км. То есть ближе, чем на 6 тысяч, он не может стрелять: ракета просто не успеет отработать элементы траектории на расстоянии меньшем, чем 6 тысяч км", - сказал Жданов в интервью Главреду.

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Эксперт сказал, что если бы Ярс развернули на Дальнем Востоке, а Нижнетагильская дивизия вышла бы на боевое дежурство, то тут "можно было бы почесать затылок".

"А так, Ярс вывели в Новосибирске, соответственно, затылок нужно чесать в Берлине и Париже", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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