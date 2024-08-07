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Путин устроит шантаж Украины и США: когда закончится наступление РФ и какие прогнозы

Андрей Ганжа
7 августа 2024, 17:55
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Осенью Кремль может остановить наступление своих войск на Донбассе, однако это будет лишь пауза перед новыми штурмами.
Коллаж Путин статья фронты
Российское наступление в Донецкой области продлится до января следующего года / Коллаж: Главред, фото: Кремль, Минобороны РФ

Восточный фронт остается главной ареной наступления российских оккупантов. Противник наиболее активно продвигается под Торецком, Часовым Яром и на Покровском направлении в Донецкой области, и пытается двинуться дальше на Липцевском и Волчанском направлениях в Харьковской области.

Граница Украины на северо-востоке остается очагом напряженности, поскольку помимо текущих боевых действий россияне действуют там силами диверсионно-разведывательных групп, а время от времени поступает информация об их намерениях открыть еще один фронт – либо новый участок на севере Харьковщины, либо в направлении Сум. К тому же неизвестные вооруженные силы начали в приграничье военную операцию в Курской области.

России пока удается поддерживать темпы своих наступательных действий и ее войска постепенно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска. Оккупанты несут большие потери, но продолжают вести боевые операции.

видео дня

Что происходит на фронте, какие цели преследует военно-политическое командование России, и как долго может продлиться вражеское наступление – разбирался Главред.

Что происходит в Курской области

Утром 6 августа в пропагандистских военных пабликах противника появилась информация о том, что в районе Курской и Белгородской областей подразделения пехоты и механизированной техники прорвали границу. Пропагандисты называли и направления атак: Николаево-Дарьино-Дарьино и АПП "Суджа" - Гоголевка. Сообщалось о боях в районе Суджи.

В течение дня поступала масса различных сообщений со стороны россиян. В Силах обороны Украины, которых противник обвинил в прорыве границы, ситуацию не комментируют. Молчат и Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон.

Аналитики DeepState в течение дня также не вносили никаких изменений в свою карту.

Но ближе к 9 вечера они стали публиковать информацию об уничтоженной российской военной технике в районе Суджи и тезисно дали расклад по ситуации с картой и локациями.

Курская область
Карта боев в Курской области / DeepState

"Силы Обороны ведут группу пленных россиян на территорию Украины. Враг поразил нашу ББМ. Дальнейшая судьба машины и экипажа неизвестна. Уничтожен грузовик в восточной окраине Суджи. Фиксация двух вражеских самолетов. Заявлено как удар авиации противника по частному сектору в западной части Суджи. Уничтожение вражеской пехоты, которая засела в Никольском Белогорском монастыре. Прилет неизвестного снаряда в районе памятника МиГ-29 в восточной части Суджи. Прилет неизвестного снаряда в районе памятника МиГ-29 в восточной части Суджи. Зафиксировано уничтожение двух ка**пских танков на тралах в северо-западной части города", - рассказали аналитики.

Также они добавили, что карта в районе Курской области пока обновляться не будет.

"Пограничные районы в целях безопасности личного состава Сил Обороны пока не будут обновляться. Мы внимательно следим за событиями там, держим связь с частью подразделений и будем подавать информацию максимально точно и честно, но тогда, когда придет время. Каждый чувствует себя стратегом - это нормально, но сейчас надо не мешать ребятам и военному руководству принимать решения, от которых зависит судьба каждого", - подчеркнули в DeepState.

Бои продолжаются.

Почему в Курской области обострилась ситуация

Эскалация в приграничной зоне остается одной из тактических целей в войне для обеих сторон, чтобы держать противника в постоянном напряжении. Россия пока не смогла сформировать ударную группу в направлении Черниговской и Киевской областей, поэтому действует там исключительно силами ДРГ. Однако ей удалось открыть новый фронт на севере Харьковской области с целью оказания давления на Силы обороны, пытаясь оттянуть туда украинские резервы.

Курская обл
DeepState в целях безопасности не показывает динамику боевых действий в приграничье Курской области / DeepState

Разумеется, оптимальным вариантом для Украины становится ответное формирование очагов напряжения. Чтобы заставить Россию стягивать туда свои войска и сбить темпы ее наступательных операций на восточном фронте. И РФ уже, по сообщениям российского Минобороны, отправила в Курскую область резервы.

О построении буферной зоны в Курской области говорить пока рано, но даже враг уже признает, что сейчас ситуация более серьезная, чем рейды российских добровольцев.

Что в целом происходит на фронте?

Донецкая область

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские оккупанты за последние сутки продолжили свои атаки под Северском, но изменений линии фронта в этом районе не наблюдалось. На Соледарском направлении 6 августа украинская бригада отражала вражеский штурм и уничтожила два танка РФ. Наземные атаки также шли к северо-востоку, восточнее, южнее и юго-восточнее Северска.

Оккупанты наступали и вблизи Часового Яра – в микрорайонах Новый и Октябрьский на востоке города и к востоку от города в районе Ивановского. Подтвержденных изменений на линии фронта не замечено.

Часов Яр
В районе Калиновки и Ивановского в районе Часового Яра идут бои / ISW

Ранее в ISW писали, что россияне добились "значительного тактического продвижения" на Торецком направлении. В DeepState также заметили приближение оккупантов к самому Торецку. Американские аналитики фиксируют незначительное продвижение россиян к улице Достоевского на северо-западе Северного – к востоку от Торецка – и на северо-западе Нью-Йорка – к югу от Торецка.

Торецк
Оккупанты с юго-запада Донецкой области наступают на Торецк / ISW

Враг продолжил наступать и в направлении Покровска. Противник двигался восточнее города, однако новых продвижений там зафиксировано не было. Военные пропагандисты РФ утверждали, что российские войска якобы продвинулись к западу от Веселого, к востоку от Желанного, к югу от Новоселовки-Первой и в районе Лозуватского, но аналитики, судя по всему, подтверждений подобным заявлениям не нашли. Кроме того, атаковали оккупанты и к востоку от Покровска, а также к юго-востоку от города. Украинские войска наносили по противнику удары с воздуха.

Покровск
Враг атакует в направлении Покровская сразу на нескольких участках фронта / ISW

К оккупантам прибыл начальник Генштаба Герасимов

Примечательно, 6 августа штаб Центральной группировки войск российских захватчиков, которая действует на Торецком и Покровском направлениях, посетил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Он вручил оккупантам так называемые государственные награды. Аналитики предполагают, что визит Герасимова может указывать на приоритет Покровского направления для войск РФ.

Россияне продолжают наступать и к западу и юго-западу от Донецка. Изменений линии фронта там не замечено. На Кураховском направлении Силы обороны отразили атаку усиленных взводных механизированных десантов. Уничтожены четыре боевых бронированных машин захватчиков (еще одна повреждена), а также танк. Помимо этого, враг наступал к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западу от Донецка в районе Победы, Константиновки, Парасковьевки и Водяного.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Запад Донецкой области
Враг ведет наступление на юго-западе Донецкой области, однако новых изменений линии фронта не зафиксировано / ISW

Луганская область

На Луганщине оккупанты провели атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако не достигли успехов. Бои шли северо-восточнее Купянска в районе Синьковки, восточнее Купянска в направлении Петропавловки, юго-восточнее Купянска в районе Берестово, Песчаного, Табаевки, Стельмаховки и Колесниковки, к северо-западу от Кременной вблизи Макеевки, Невского и Тернового, а также к западу от Кременной возле Торского и юго-западнее Кременной в Серебрянском лесничестве.

Луганская область
В Луганской области войска РФ атакуют на линии Купянск-Сватово-Кременная / ISW

Какие планы у Кремля на Донбассе

Скорее всего, оккупация Славянска и Краматорска – стратегическая цель Кремля на данном этапе войны. Но динамика боевых действий указывает на то, что враг, который вынужден передвигаться по фронту на мотоциклах и испытывает проблемы с кадровым составом, реализовать задачу пока не способен. Это ухудшает и переговорную позицию Путина, войска которого полностью не контролируют еще одну область Украины, "прописанную" в российской "Конституции".

Донбасс
Россияне попытаются подойти к Славянску и Краматорску / DeepState

Потому Кремль в ходе осенне-зимнего наступления попытается вплотную подойти к Славянску и Краматорску, чтобы после выборов в США объявить еще один ультиматум Украине и Западу и укрепить свою позицию на возможных переговорах. Дескать, отдайте эти города по-хорошему, иначе мы пойдем дальше и дойдем до административных границ Донбасса, после чего будем угрожать уже Харьковской и Днепропетровской областям.

Впрочем, Россия может не успеть восстановиться после паузы, а Украина к тому времени накопит силы и попытается как минимум помешать ее оккупационным планам.

В Харьковской области оккупанты готовятся к штурмам

На Харьковском направлении бои продолжились к северу и северо-востоку от областного центра. Оккупанты атаковали к северу от Харькова в районе Липцев, к северо-востоку от Харькова в районе Тихого, и в пределах Волчанска.

Север Харьковщины
На севере Харьковщины идут бои в районе Глубокого и в Волчанске / ISW

Ранее в оперативно-тактической группировке "Харьков" заявляли, что оккупанты на северном направлении проводят перегруппировку войск и готовят штурмовиков к продолжению атакующих действий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Волчанск
Оккупанты, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод - Институт изучения войны / ISW

Сколько еще будет наступать Россия

Российские наступательные операции продолжаются с октября прошлого года. Стратегические линии обороны ВСУ прорвать не удалось, но враг худо-бедно, но все же продвигается к Краматорско-Славянской агломерации. Власти и аналитики ожидают, что затянувшееся наступление завершится осенью.

Впрочем, здесь возникает вопрос, что нужно понимать под завершением наступления – переход войск РФ в оборону с длительной стагнацией ее группировок или паузе перед следующей наступательной кампанией.

Наступление России будет до января 2025 года?

Наиболее вероятен сценарий, при котором осенью произойдет именно пауза. Атакующий потенциал снизится, наступит сезон дождей, который заметно сбавит ход операций. Но после восстановления сил и просыхания/промерзания почвы российские атаки наверняка продолжатся. И наиболее активная фаза наступательных действий будет длиться до третьей декады января – момента, когда новый президент США официально примет присягу и вступит в свою должность.

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