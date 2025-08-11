Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

Пост с фото Роло вызвал множество комментариев в соцсетях. Люди делились восхищением и пытались угадать его породу.

Из щенка выросла большая собака / Коллаж: Главред, фото: dogactionwelfaregroup.ie

Вы узнаете:

По мере взросления пёс начал сильно меняться, и его внешность удивила хозяйку

Роло — помесь салюки, грейхаунда и шотландского дирхаунда

Жительница Ирландии Анна Виннинг приютила щенка по кличке Роло из организации DAWG, но впоследствии была поражена тем, какое животное она взяла в дом.

Решение взять щенка она приняла после того, как её невестка прислала ей фотографию во время визита в приют, пишет Newsweek.

Увидев фото, Анна сразу почувствовала, что не может остаться равнодушной, и решила забрать малыша домой. На тот момент Роло было около девяти недель.

Когда Роло оказался у Анны, она не имела ни малейшего понятия о его породе. Однако по мере взросления пёс начал сильно меняться, и его внешность удивила хозяйку.

Недавно на странице приюта DAWG в Facebook были опубликованы фотографии "до и после", демонстрирующие, как Роло вырос. На снимках видно, что у щенка были белые, рыжевато-коричневые и тёмные отметины, а также крупные лапы — верный признак того, что он станет крупной собакой.

Сотрудники приюта заранее предупредили Анну и её мужа: щенок может вырасти очень большим. "Они тогда сказали нам: "Он будет крупным", — вспоминает Виннинг в интервью Newsweek. — Мы и представить не могли, насколько они были правы".

Пост с фото Роло вызвал множество комментариев в соцсетях. Люди делились восхищением и пытались угадать его породу. Один пользователь написал: "Такой очаровательный. Возможно, у него что-то от мохнатой ищейки". Другой добавил: "Наверняка есть салюки — он просто прекрасен".

Чтобы узнать точное происхождение Роло, Анна решила провести генетический тест. Результаты показали, что Роло — помесь салюки, грейхаунда и примерно на 2% — шотландского дирхаунда.

Анна рассказала, что Роло обожает бегать и играть в парке. Несмотря на свою скорость, иногда он встречает достойных соперников на пробежках.

Не все собаки воспринимают человеческое внимание положительно, даже если оно продиктовано добрыми намерениями. Кинолог Марина Бойко отмечает, что это вовсе не говорит о неблагодарности или упрямом характере животного. Дело в том, что собаки иначе выражают эмоции, имеют свои инстинкты и по-другому реагируют на прикосновения.

Физический контакт без предварительного "согласия", например, поглаживание по голове или объятия, может вызвать у собаки тревогу, испуг или даже агрессию.

