Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

Алексей Тесля
11 августа 2025, 13:54
Пост с фото Роло вызвал множество комментариев в соцсетях. Люди делились восхищением и пытались угадать его породу.
Screenshot
Из щенка выросла большая собака / Коллаж: Главред, фото: dogactionwelfaregroup.ie

Вы узнаете:

  • По мере взросления пёс начал сильно меняться, и его внешность удивила хозяйку
  • Роло — помесь салюки, грейхаунда и шотландского дирхаунда

Жительница Ирландии Анна Виннинг приютила щенка по кличке Роло из организации DAWG, но впоследствии была поражена тем, какое животное она взяла в дом.

Решение взять щенка она приняла после того, как её невестка прислала ей фотографию во время визита в приют, пишет Newsweek.

видео дня

Увидев фото, Анна сразу почувствовала, что не может остаться равнодушной, и решила забрать малыша домой. На тот момент Роло было около девяти недель.

Когда Роло оказался у Анны, она не имела ни малейшего понятия о его породе. Однако по мере взросления пёс начал сильно меняться, и его внешность удивила хозяйку.

Недавно на странице приюта DAWG в Facebook были опубликованы фотографии "до и после", демонстрирующие, как Роло вырос. На снимках видно, что у щенка были белые, рыжевато-коричневые и тёмные отметины, а также крупные лапы — верный признак того, что он станет крупной собакой.

Сотрудники приюта заранее предупредили Анну и её мужа: щенок может вырасти очень большим. "Они тогда сказали нам: "Он будет крупным", — вспоминает Виннинг в интервью Newsweek. — Мы и представить не могли, насколько они были правы".

Пост с фото Роло вызвал множество комментариев в соцсетях. Люди делились восхищением и пытались угадать его породу. Один пользователь написал: "Такой очаровательный. Возможно, у него что-то от мохнатой ищейки". Другой добавил: "Наверняка есть салюки — он просто прекрасен".

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Чтобы узнать точное происхождение Роло, Анна решила провести генетический тест. Результаты показали, что Роло — помесь салюки, грейхаунда и примерно на 2% — шотландского дирхаунда.

Анна рассказала, что Роло обожает бегать и играть в парке. Несмотря на свою скорость, иногда он встречает достойных соперников на пробежках.

Как понять язык собаки: советы кинолога

Не все собаки воспринимают человеческое внимание положительно, даже если оно продиктовано добрыми намерениями. Кинолог Марина Бойко отмечает, что это вовсе не говорит о неблагодарности или упрямом характере животного. Дело в том, что собаки иначе выражают эмоции, имеют свои инстинкты и по-другому реагируют на прикосновения.

Физический контакт без предварительного "согласия", например, поглаживание по голове или объятия, может вызвать у собаки тревогу, испуг или даже агрессию.

Смотрите видео - как понять, что хочет собака:

Как понять что любит ваша собака? Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Академия для собак. А нравится ли ей общаться с вами?

Язык тела собак – очень интересная вещь, если уметь ее читать и использовать для построения правильных отношений с вашими любимцами. Главное – все в меру. Любите как себя и свои границы, так и своих любимцев и их собственные границы тоже, говорят собаководы.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

