Личная обида может сыграть в пользу Украины: что будет, если Путин обманет Трампа

Трамп может переключится на другие дела и заморозить процесс переговоров.

https://glavred.info/war/lichnaya-obida-mozhet-sygrat-v-polzu-ukrainy-chto-budet-esli-putin-obmanet-trampa-10688801.html Ссылка скопирована

Розумный сказал, что будет, если Путин обманет Трампа / ​ Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, УНИАН ​

Главные тезисы:

В случае обмана Путином, Трамп, вероятно, заморозит переговоры

Поддержку Украины США, скорее всего, сохранит или даже немного усилит

Кремль может пойти на временное перемирие ради экономических бонусов

Если российский диктатор Владимир Путин обманет ожидания президента США Дональда Трампа в контексте переговоров, запланированных на 15 августа, то глава Белого дома вероятно, учитывая личную обиду на Путина, сделает немало для сдерживания РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

"Трамп согласится на встречу только тогда, когда будет уверен, что получит результат, который можно подать как достижение мира, пусть и в определенном ограниченном виде. Если же в последний момент Путин его обманет (а в политике такое случается довольно часто, и не только у Путина), Трамп, скорее всего, переключится на другие дела, которых у него много в современной геополитике, и заморозит этот процесс", - считает Розумный.

видео дня

Эксперт считает, что Трамп вряд ли прекратит поддержку Украины - возможно, даже в определенной степени ее увеличит, или по крайней мере сохранит нынешний уровень.

"Он будет пытаться сделать так, чтобы Путин не достиг своих целей. При этом Трамп, вероятно, не будет бросаться "спасать" Украину, но, учитывая личную обиду на Путина, сделает немало для сдерживания России. Поэтому на длительное прекращение огня, по меньшей мере до конца этого года, рассчитывать не стоит, хотя определенный шанс существует", -сказал Розумный.

Будет ли прекращение огня в Украине

Розумный считает, что все зависит от того, какую "ставку" сейчас сделает Путин и его окружение.

"Теоретически они могут на время заморозить конфликт и дать старт мирному процессу, чтобы получить "бонусы", в частности экономические. Главный из них - это, конечно, снятие санкций, которое, по утечкам информации, американцы якобы обещали России", - сказал эксперт.

По словам Розумного, в пользу этой версии свидетельствуют и планы Кремля провести учения "Запад-2025" как демонстрацию силы (а, возможно, и готовности к ее применению).

"В такой ситуации Путину выгодно объявить о временном перемирии или о прекращении огня ("ceasefire"), чтобы, сосредоточившись на белорусском направлении, избежать сильного удара на украинском фронте. Поэтому Путин мог согласиться на это с тактической целью. Но есть и факторы, которые делают такой сценарий маловероятным в ближайшей перспективе - главным из них является надежда Путина на военные успехи в ближайшие месяцы. Как он сам говорил: "Мы их добьем", - добавил политический эксперт.

Что дадут переговоры и будет ли перемирие

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что заморозить линию боевого соприкосновения сейчас невозможно. А все призывы к перемирию, переговоры в различных форматах и т.д. – это исключительно "дипломатическая игра, игра в имитацию".

"Как бы кому-то в Вашингтоне ни хотелось остановить войну в Украине, сделать это просто невозможно", - сказал Коваленко в интервью Главреду.

При этом он считает, что Путин может начать воевать против стран НАТО. При этом войну в Украине заканчивать он не будет.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом. Это город Анкоридж.

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к диалогу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна пройти на Аляске.

На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны. Такое мнение озвучила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Другие новости:

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред