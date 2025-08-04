Игра в имитацию: Коваленко сказал, что дадут переговоры и будет ли перемирие

Россия одновременно будет воевать на двух фронтах – против стран НАТО, и в Украине.

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Александр Коваленко спрогнозировал планы Путина / Коллаж: Главред, фото: Facebook Коваленко, сайт Кремля

Главные тезисы Коваленко:

РФ не заморозит войну в Украине

Призывы к перемирию - это лишь дипломатическая игра

Российский диктатор Владимир Путин может начать воевать против стран НАТО. При этом войну в Украине заканчивать он не будет. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, если Кремль заморозит войну в Украине, ВСУ начнут контрнаступление.

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"Путин ничего не будет останавливать и откладывать. Да и не сможет он заморозить войну в Украине, чтобы начать наступление в Европе, потому что, во-первых, в таком случае украинские войска будут контрнаступать, а, во-вторых, украинцы не будут сидеть, сложа руки, наблюдая, как начинается война в Европе и сохраняя замороженной линию боестолкновения", - считает Коваленко.

Он уверен, что заморозить линию боевого соприкосновения сейчас невозможно. А все призывы к перемирию, переговоры в различных форматах и т.д. – это исключительно "дипломатическая игра, игра в имитацию".

"Как бы кому-то в Вашингтоне ни хотелось остановить войну в Украине, сделать это просто невозможно", - отметил он.

Смотрите видео - Интервью Александра Коваленко Главреду:

Как писал Главред, генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк считает, что сценарии завершения войны в Украине остаются чрезвычайно сложными.

"Во Второй мировой войне Германия напала на Польшу в 1939 году, и война длилась шесть лет. Она завершилась лишь тогда, когда военный потенциал нацистской Германии был полностью уничтожен, а страна оккупирована".

Тем временем в Берлине заявили о росте угрозы со стороны России для всего Североатлантического альянса. Москва может попытаться "проверить" действенность 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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