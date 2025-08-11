Репертуар Ани Лорак стал очень скудным.

Ани Лорак - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак записала новую песню

Как отреагировали поклонники

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, записала новую песню.

Как сообщила Лорак на своей странице в соцсетях, песню для нее написал композитор Игорь Крутой, который также предал Украину. Запроданка не упустила момент и поздравила композитора с днем рождения.

"С днем рождения, мой дорогой маэстро. Творческого полета, любви, здоровья и душевного равновесия. Спасибо за нашу шикарную песню", - отметила Лорак.

Ани Лорак и Игорь Крутой / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

А вот фанаты остались не в восторге от новой песни, указав, что все ее композиции похожи и им уже надоел одинаковый репертуар.

"Боже, Лорак одни и те же песни, почему нельзя разбавить репертуар то? Одно вытье и сопли! Тошно становится";

"Одно и тоже много лет";

"Надоела", - отметили пользователи соцсети.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

Как выглядит Ани Лорак

Недавно Ани Лорак показала новые фото с отпуска со своим мужем Исааком Виджраку, но поклонники обвинили ее в том, что она "перекроила" свое лицо. Также фанаты отметили, что предательница заметно сбросила вес, но не верят, что она это сделала при помощи спорта и правильного питания.

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

