Российский композитор Игорь Крутой опозорился перед Ларой Фабиан

Композитор признался, как оплошался во время одного из концертов.

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Игорь Крутой опозорился на концерте / Коллаж Главред, фото Instagram: igorkrutoy65

Российский музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой, который молчит о вторжении террористической России в Украину, сделал неожиданное признание.

В частности, по данным пропагандистских СМИ, композитор поделился неудобной ситуацией, которая приключилась с ним во время сотрудничества с мировой знаменитостью Ларой Фабиан.

Во время совместной работы над мюзиклом "Мадам Живаго" произошел неловкий инцидент: артист допустил ошибку в игре на пианино, аккомпанируя знаменитой певице. Крутой сильно переживал во время работы, и это сослужило ему плохую службу.

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"Волнение. У меня один раз было. Я аккомпанировал Ларе Фабиан. Она пела только под рояль под мой. И я вдруг по "соседям" как начал (попадать — Прим.ред). Боже мой, я весь вспотел", — рассказал композитор о том, как не попадал в ноты.

Кто такой Игорь Крутой Игорь Крутой - советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), лауреат премии Ленинского комсомола (1989). К слову, артист родился в Украине, в районном центре Гайворон.

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