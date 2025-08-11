Почему 12 августа нельзя устраивать шумных вечеринок: какой церковный праздник

12 августа незамужним девушкам нельзя просто проходить мимо храма - верили, что это отдалит брак.

Во вторник, 12 августа, православная церковь чтит память святых мучеников Аникиты и Фотия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Аникита был христианином и врачом по профессии. По преданию, происходил из Рима, но поселился в Малой Азии, где смело проповедовал Христа. В городе Никомидия он открыто обличал языческое поклонение идолам, за что был арестован и приведен на суд к императору Диоклетиану. Во время допроса святой твердо признал свою веру и отказался приносить жертвы богам.

Император приказал подвергнуть Аникиту жестоким пыткам, чтобы сломить его веру. Но, по церковным преданиям, Бог неоднократно чудесным образом исцелял святого и разрушал орудия пыток.

Эти чудеса поразили многих присутствующих, в частности племянника Аникиты - Фотия, который открыто признал себя христианином. Его также бросили в тюрьму и подвергали мучениям. Несмотря на все страдания, братья по вере оставались непоколебимыми. Говорят, что около 500 язычников, видя чудеса и стойкость мучеников, обратились ко Христу и приняли мученическую смерть вместе с ними.

Не устраивать шумных пиров и веселья - считалось, что в этот день тишина имеет особую силу, а шум может навлечь невзгоды.

Не свататься - супружеская жизнь может быть полна ссор и огорчений.

Незамужним девушкам нельзя просто пройти мимо храма - верили, что это отдалит брак. Наоборот, хорошо хотя бы на мгновение зайти в церковь, поставить свечу и искренне помолиться, чтобы получить благословение на счастливую судьбу.

Если на Аникиту сухо - осень будет теплой и погожей.

Гром в этот день - к долгой, ласковой осени.

Облачно или дождливо - сентябрь будет мокрым и прохладным.

День ангела 12 августа

В этот день именины празднуют: Аникита, Фотий, Иван, Петр, Николай.

