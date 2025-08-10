Укр
Почему 11 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
10 августа 2025, 15:22
11 августа не желательно веселиться и устраивать громкие развлечения - день для молитвы.
11 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать
11 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 11 августа
  • Что нельзя делать 11 августа
  • Народные приметы и традиции

В понедельник, 11 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Евпла. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 августа

Святой мученик Евпл жил в I веке или начале II века нашей эры, в эпоху жестоких гонений на христиан во время правления императоров Римской империи. Обычно упоминается, что он был епископом или служителем Церкви в одном из городов Малой Азии (современная территория Турции). Евпл потерпел мученическую смерть из-за того, что отказался отречься от христианской веры. Его жестоко пытали и наконец казнили по приказу языческой власти.

видео дня

Что нельзя делать 11 августа

  • Не стоит ругаться, ссориться - день для мира и покоя.
  • Не следует заниматься шитьем, вязанием - это может "перерезать" благосостояние.
  • Не желательно веселиться, устраивать громкие развлечения - день для молитвы.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • утро ясное и туманное, то это предвещает тёплую и сухую погоду на ближайшие дни;
  • красный закат - знак того, что погода в ближайшее время будет хорошей;
  • облака плывут быстро, то скоро ожидается ветер или смена погоды;
  • гром в этот день - предвестник дождей, которые могут затянуться на несколько дней;
  • 11 августа муравьи строят муравейники выше обычного, это означает, что осень будет дождливая и ранняя;
  • яркие звезды на ночном небе - примета хорошей погоды в ближайшее время.

В народе 11 августа называлось Середина лета. Это ведь уже вторая половина лета, когда начинаются первые приметы осени. Часто этот день ассоциировали с началом уборки некоторых культур или с периодом активной жатвы.

Именины 11 августа

Какие завтра именины: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 11 августа является александрит. Таинственный камень, окутанный многочисленными древними преданиями и легендами. Ему приписывали роль символа одиночества - считали, что Александр способен предупреждать своего владельца об опасных знакомствах и чрезмерной эмоциональности, служа защитным знаком от ненужных переживаний и токсических связей.

