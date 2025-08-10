Почему 11 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 11 августа
- Что нельзя делать 11 августа
- Народные приметы и традиции
В понедельник, 11 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Евпла. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 11 августа
Святой мученик Евпл жил в I веке или начале II века нашей эры, в эпоху жестоких гонений на христиан во время правления императоров Римской империи. Обычно упоминается, что он был епископом или служителем Церкви в одном из городов Малой Азии (современная территория Турции). Евпл потерпел мученическую смерть из-за того, что отказался отречься от христианской веры. Его жестоко пытали и наконец казнили по приказу языческой власти.
Что нельзя делать 11 августа
- Не стоит ругаться, ссориться - день для мира и покоя.
- Не следует заниматься шитьем, вязанием - это может "перерезать" благосостояние.
- Не желательно веселиться, устраивать громкие развлечения - день для молитвы.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- утро ясное и туманное, то это предвещает тёплую и сухую погоду на ближайшие дни;
- красный закат - знак того, что погода в ближайшее время будет хорошей;
- облака плывут быстро, то скоро ожидается ветер или смена погоды;
- гром в этот день - предвестник дождей, которые могут затянуться на несколько дней;
- 11 августа муравьи строят муравейники выше обычного, это означает, что осень будет дождливая и ранняя;
- яркие звезды на ночном небе - примета хорошей погоды в ближайшее время.
В народе 11 августа называлось Середина лета. Это ведь уже вторая половина лета, когда начинаются первые приметы осени. Часто этот день ассоциировали с началом уборки некоторых культур или с периодом активной жатвы.
Именины 11 августа
Какие завтра именины: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.
Талисманом человека, рожденного 11 августа является александрит. Таинственный камень, окутанный многочисленными древними преданиями и легендами. Ему приписывали роль символа одиночества - считали, что Александр способен предупреждать своего владельца об опасных знакомствах и чрезмерной эмоциональности, служа защитным знаком от ненужных переживаний и токсических связей.
Вас также заинтересует:
- Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных дней
- В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа
- Откуда на самом деле происходит термин "медовый месяц": неожиданное объяснение
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред