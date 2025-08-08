Почему 9 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

9 августа запрещается есть молочные и мясные продукты - продолжается Успенский пост.

В субботу, 9 августа, верующие празднуют день памяти святого апостола Матфея. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 августа

Матфей происходил из Иудеи. Он был среди учеников Иисуса Христа с самого начала Его земного служения, в частности, от крещения в Иордане до Вознесения (Деяния 1:21–22). После Вознесения Христа апостолы, по инициативе Петра, избрали нового апостола, чтобы заменить Иуду Искариота. Среди кандидатов были Иосиф Варсава (прозванный Юстом) и Матфей. Избрано Матфея путем жребия, которое считалось формой указания Божия (Деяния 1:15–26).

После Пятидесятницы Матфей, как и все остальные апостолы, проповедовал Евангелие. По преданию, он благовествовал в Иудее, Каппадокии, Понте, Эфиопии (или, по некоторым версиям, в странах у Каспийского моря), а также в Македонии. Ему приписывают чудеса, исцеления и обращения многих людей в христианство. По преданию, святой Матфей принял мученическую смерть.

Что нельзя делать 9 августа

Нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать - все раздоры в этот день считаются грехом.

Не следует ловить птиц - считается, что это приведет к беде.

Запрещается есть молочные и мясные продукты - продолжается Успенский пост.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная и тихая погода - к погожой осени;

дождь на Матия - ждите влажную осень;

холодный день - зима будет ранней;

услышать гром - осень затянется, зима будет снежной;

уже стихли птицы - осень совсем близко.

В народе 9 августа носило название Матвей Птичий покров. Так день называли, потому что считалось грехом в этот день охотиться на птиц. Говорили "На Матфея птичьей ловли не ведут - потому что грех".

Именины 9 августа

Какие завтра именины: Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Алексей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария.

Талисманом человека, рожденного 9 августа, является малахит. Его издавна чтили как исключительно хороший и благоприятный камень, способный оберегать человека от недугов и внутренних тревог.

