Почему 8 августа нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

В пятницу, 8 августа, верующие празднуют день памяти святого исповедника Эмилиана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Святой Эмилиан жил в VIII веке во времена жестоких иконоборческих гонений в Византии. Он был епископом Кизика - города в Малой Азии, на территории современной Турции. В период правления императора-иконоборца Льва III Исавра и его преемника Константина V Копронима святой Эмилиан твердо отстаивал православное почитание икон.
Когда император начал преследовать тех, кто чествовал святые иконы, Эмилиан как верный пастырь выступил открыто против этого лжеучения. За это его отстранили с кафедры, подвергли унижениям, допросам и сослали на изгнание. Несмотря на страдания и давление, Эмилиан остался верен учению Церкви и не отрекся от православной веры. Такая твердость сделала его исповедником - титулом, пожалованным святым, претерпевшим гонения за веру, но не убитыми.
Святой Эмилиан завершил свою жизнь в изгнании, где и отошел к Господу, оставив после себя пример мужества, твердости в вере и непоколебимой любви ко Христу и Его Церкви.
Что нельзя делать 8 августа
Нельзя тяжело работать без нужды - день для духовного исцеления и молитвы.
Не следует начинать добрые дела со злыми намерениями - такие планы не осуществятся.
Запрещается самому ходить в лес - считается, что змеи становятся особенно активными.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- утром морось или дождь - считалось, что вся осень будет "на слезы";
- ясная погода в этот день обещала хорошее начало осени, без холодных ветров;
- гремит после обеда - ожидай ранней осенью с бурями;
- ветер сменяется северным - осень будет ранняя.
В народе 8 августа носило название Емеля. Это название происходит от имени святого, память которого почитается в этот день - святителя Эмилиана Исповедника, епископа Кизического. Часто наши предки говорили: "На Емелия - роса обильная, осень ясная".
Именины 8 августа
Какие завтра именины: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.
Талисманом человека, рожденного 8 августа, является аквамарин. Издавна этот камень ассоциировали с морем: ему приписывали способность успокаивать морскую болезнь, поэтому его нередко брали с собой в путешествия моряки и морские командиры - в виде амулетов или оберегов.
