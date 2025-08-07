Укр
Читать на украинском
Почему 8 августа нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
7 августа 2025, 15:09
8 августа не следует начинать добрые дела со злыми намерениями - такие планы не осуществятся.
8 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать
В пятницу, 8 августа, верующие празднуют день памяти святого исповедника Эмилиана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Эмилиан жил в VIII веке во времена жестоких иконоборческих гонений в Византии. Он был епископом Кизика - города в Малой Азии, на территории современной Турции. В период правления императора-иконоборца Льва III Исавра и его преемника Константина V Копронима святой Эмилиан твердо отстаивал православное почитание икон.

Когда император начал преследовать тех, кто чествовал святые иконы, Эмилиан как верный пастырь выступил открыто против этого лжеучения. За это его отстранили с кафедры, подвергли унижениям, допросам и сослали на изгнание. Несмотря на страдания и давление, Эмилиан остался верен учению Церкви и не отрекся от православной веры. Такая твердость сделала его исповедником - титулом, пожалованным святым, претерпевшим гонения за веру, но не убитыми.

Святой Эмилиан завершил свою жизнь в изгнании, где и отошел к Господу, оставив после себя пример мужества, твердости в вере и непоколебимой любви ко Христу и Его Церкви.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя тяжело работать без нужды - день для духовного исцеления и молитвы.

Не следует начинать добрые дела со злыми намерениями - такие планы не осуществятся.

Запрещается самому ходить в лес - считается, что змеи становятся особенно активными.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • утром морось или дождь - считалось, что вся осень будет "на слезы";
  • ясная погода в этот день обещала хорошее начало осени, без холодных ветров;
  • гремит после обеда - ожидай ранней осенью с бурями;
  • ветер сменяется северным - осень будет ранняя.

В народе 8 августа носило название Емеля. Это название происходит от имени святого, память которого почитается в этот день - святителя Эмилиана Исповедника, епископа Кизического. Часто наши предки говорили: "На Емелия - роса обильная, осень ясная".

Именины 8 августа

Какие завтра именины: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

Талисманом человека, рожденного 8 августа, является аквамарин. Издавна этот камень ассоциировали с морем: ему приписывали способность успокаивать морскую болезнь, поэтому его нередко брали с собой в путешествия моряки и морские командиры - в виде амулетов или оберегов.

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

06:56

Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и ЗеленскимВидео

