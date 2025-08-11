Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

Единицы знают правду о том, почему Аляску отдали США.

https://glavred.info/life/pochemu-alyaska-prinadlezhala-rossii-istoriya-kotoruyu-v-rf-ne-hoteli-by-vspominat-10688900.html Ссылка скопирована

Какой срок аренды Аляски и существует ли он вообще / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

Когда россияне присвоили Аляску

Почему Россия продала Аляску

Может ли истечь срок аренды Аляски

Самый большой по территории и самый северный штат США - Аляска когда-то на самом деле принадлежал России. Как Аляска оказалась у России рассказали авторы YouTube-канала WAS: Популярная история.

Главред узнал, что впервые российская экспедиция под руководством Михаила Гвоздева и Ивана Федорова высадилась на Аляске в 1732 году. Россияне сразу отметили там большие популяции пушных и морских зверей.

видео дня

Уже в 1780-е годы там уже заработали первые российские промышленные компании. Екатерина Вторая, которая в то время правила, не была заинтересована этим регионом. Зато им заинтересовался ее сын император Павел Первый, после чего Аляска и стала российским владением.

Смотрите видео о том, почему США купили Аляску:

Однако с годами правители России поняли, что им надо уступить Аляску, ведь она стала бременем для нее. К середине 19 века содержание Аляски стало убыточным: пушные звери были почти истреблены, население мало, а оборонять колонию от Британской империи через соседнюю Канаду было трудно.

Поэтому после Крымской войны Россия решила продать Аляску, чтобы получить деньги и не потерять ее в случае конфликта. Основным кандидатом, кому Россия хотела продать Аляску, были США. В то время Штаты были дружественной страной, поэтому уже в 1867 году с ними было подписано соответствующее соглашение.

Бытует миф, что Аляску не продали полностью, а лишь сдали в аренду США. Однако это ложь. Соединенные Штаты заплатили России 7,2 миллиона долларов, чтобы Аляска официально стала американской территорией.

Читайте также:

Об источнике: WAS: Популярная история WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред