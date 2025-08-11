Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

Вы узнаете:
- Когда россияне присвоили Аляску
- Почему Россия продала Аляску
- Может ли истечь срок аренды Аляски
Самый большой по территории и самый северный штат США - Аляска когда-то на самом деле принадлежал России. Как Аляска оказалась у России рассказали авторы YouTube-канала WAS: Популярная история.
Главред узнал, что впервые российская экспедиция под руководством Михаила Гвоздева и Ивана Федорова высадилась на Аляске в 1732 году. Россияне сразу отметили там большие популяции пушных и морских зверей.
Уже в 1780-е годы там уже заработали первые российские промышленные компании. Екатерина Вторая, которая в то время правила, не была заинтересована этим регионом. Зато им заинтересовался ее сын император Павел Первый, после чего Аляска и стала российским владением.
Смотрите видео о том, почему США купили Аляску:
Однако с годами правители России поняли, что им надо уступить Аляску, ведь она стала бременем для нее. К середине 19 века содержание Аляски стало убыточным: пушные звери были почти истреблены, население мало, а оборонять колонию от Британской империи через соседнюю Канаду было трудно.
Поэтому после Крымской войны Россия решила продать Аляску, чтобы получить деньги и не потерять ее в случае конфликта. Основным кандидатом, кому Россия хотела продать Аляску, были США. В то время Штаты были дружественной страной, поэтому уже в 1867 году с ними было подписано соответствующее соглашение.
Бытует миф, что Аляску не продали полностью, а лишь сдали в аренду США. Однако это ложь. Соединенные Штаты заплатили России 7,2 миллиона долларов, чтобы Аляска официально стала американской территорией.
Об источнике: WAS: Популярная история
WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.
