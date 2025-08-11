Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Вы узнаете:
- Какую роль сыграл киевлянин Феофан Прокопович в формировании самодержавия
- Как образование и опыт в Киеве, Риме и Германии повлияли на идеи об империи
- Почему Петр I пригласил Феофана в Петербург и что тот предложил
Россияне любят гордиться своей империей, ее историей и победами. Однако мало кто знает, что ее ключевые атрибуты - от названия "Россия" до идеологии самодержавия - были созданы украинцем. Этот факт опровергает имперские мифы и подчеркивает глубокий украинский след в истории, которую россияне присвоили себе.
Главред решил раскрыть правду кто на самом деле придумал название "Российская империя"
Брат Капранов в видео на канале "Имени Т. Г. Шевченко" подробно рассказывает, кто и зачем придумал Российскую империю.
По словам эксперта, ключевой фигурой стал киевлянин Елеазар Церейский, который позже принял имя Феофан Прокопович. Родившийся в 1681 году в семье киевского лавочника, он получил основательное образование в Киево-Могилянском коллегиуме под руководством своего дяди, ректора коллегиума. Пройдя духовное обучение и приняв постриг, Феофан продолжил образование в Риме, а затем в Германии - центре протестантизма того времени.
Влияние Феофана на политические идеи и самодержавие
Вернувшись в Киев в 23 года, он активно продвигал идею Киева как "второго Иерусалима" и придал старым концепциям новое политическое звучание. Впоследствии Петр І пригласил Феофана в Петербург, где тот стал его советником и повлиял на формирование идеи самодержавия, убедив царя в абсолютной власти монарха.
Прокопович придумал название и закрепил абсолютную монархию
Именно Феофан Прокопович придумал и название "Российская империя", взяв греческий перевод слова "Русь" и добавив слово "империя". Он также инициировал ликвидацию патриарха Московского, который не подчинялся царской власти, закрепив таким образом абсолютную монархию.
Подробнее о том, кто и зачем создал Российскую империю, смотрите в видео на канале "Имени Т. Г. Шевченко".
Об источнике: "имени Т.Г. Шевченко"
Это интересный украинский канал на котором представлены интересные видео по истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелей.
Ведущие - братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.
