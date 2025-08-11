Укр
Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Руслан Иваненко
11 августа 2025, 04:30
Украинский писатель рассказывает, каким образом киевский монах стал советником Петра I и повлиял на формирование самодержавия.
Капранов
Как Прокопович предложил название "Российская империя" на основе греческого перевода / Коллаж: Главред, фото: скриншот, wikipedia

Вы узнаете:

  • Какую роль сыграл киевлянин Феофан Прокопович в формировании самодержавия
  • Как образование и опыт в Киеве, Риме и Германии повлияли на идеи об империи
  • Почему Петр I пригласил Феофана в Петербург и что тот предложил

Россияне любят гордиться своей империей, ее историей и победами. Однако мало кто знает, что ее ключевые атрибуты - от названия "Россия" до идеологии самодержавия - были созданы украинцем. Этот факт опровергает имперские мифы и подчеркивает глубокий украинский след в истории, которую россияне присвоили себе.

Главред решил раскрыть правду кто на самом деле придумал название "Российская империя"

Брат Капранов в видео на канале "Имени Т. Г. Шевченко" подробно рассказывает, кто и зачем придумал Российскую империю.

По словам эксперта, ключевой фигурой стал киевлянин Елеазар Церейский, который позже принял имя Феофан Прокопович. Родившийся в 1681 году в семье киевского лавочника, он получил основательное образование в Киево-Могилянском коллегиуме под руководством своего дяди, ректора коллегиума. Пройдя духовное обучение и приняв постриг, Феофан продолжил образование в Риме, а затем в Германии - центре протестантизма того времени.

Влияние Феофана на политические идеи и самодержавие

Вернувшись в Киев в 23 года, он активно продвигал идею Киева как "второго Иерусалима" и придал старым концепциям новое политическое звучание. Впоследствии Петр І пригласил Феофана в Петербург, где тот стал его советником и повлиял на формирование идеи самодержавия, убедив царя в абсолютной власти монарха.

Прокопович придумал название и закрепил абсолютную монархию

Именно Феофан Прокопович придумал и название "Российская империя", взяв греческий перевод слова "Русь" и добавив слово "империя". Он также инициировал ликвидацию патриарха Московского, который не подчинялся царской власти, закрепив таким образом абсолютную монархию.

Подробнее о том, кто и зачем создал Российскую империю, смотрите в видео на канале "Имени Т. Г. Шевченко".

Об источнике: "имени Т.Г. Шевченко"

Это интересный украинский канал на котором представлены интересные видео по истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелей.

Ведущие - братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь Русь интересные новости
