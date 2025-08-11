"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Наталья Егорова через три года после развода вдохновлена любовью.

Наталья Егорова личная жизнь - что сейчас происходит у экс-жены Кличко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Вкратце:

Три года назад Наталья Егорова развелась с Виталием Кличко

Впервые за это время она заговорила о личном

Модель и певица Наталья Егорова и мэр Киева Виталий Кличко объявили о разводе в августе 2022 года - они состояли в официальном браке 25 лет, но последние годы не были вместе. У пары трое общих детей - Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим (2005).

Свою личную жизнь после развода Егорова скрывала. Лишь недавно, спустя три года, она заинтриговала поклонников красочным намеком на новую любовь.

В своем блоге в Instagram она опубликовала видео и несколько фото, на которых она позирует в роскошном платье нежного оттенка шампани. Наталья Егорова отметила, что побывала на свадьбе - это событие настроило ее на жизнеутверждающий и романтический лад.

"Бегу по траве, солнце светит мне в лицо, ветер развевает волосы... Я просто чувствую, что живу. Иногда счастье бывает таким простым — чувствовать себя свободной, чувствовать себя любимой, чувствовать себя собой. Это не моя свадьба... Но любовь определенно витает в воздухе. Празднуя чужое "да", я втайне мечтаю... Может быть, однажды это случится со мной", - написала она.

О персоне: Наталья Егорова Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

