КАК 'УКРЭНЕРГО', НКРЕКП И КОМАНДА ШУРМЫ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Государство, как оказалось, тратит миллионы гривен на оплату электроэнергии, которой, по сути, не существовало никогда.

Громкую огласку получила история о возможных махинациях на рынке электроэнергии, в эпицентре которой оказался бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Однако мало кто обратил внимание на структурную проблему: подобная схема была бы невозможной без хотя бы молчаливого согласия со стороны НЭК "Укрэнерго", бездействия НКРЭКУ и формального подхода наблюдательных советов. Все эти институты должны были выступить предохранителями. Вместо этого - стали частью цепи, которая позволила выводить средства потребителей.

В 2022-2023 годах ГП "Гарантированный покупатель", на основании данных учета НЭК "Укрэнерго", уплатило более 320 миллионов гривен за электроэнергию, произведенную, по документам, на СЭС во временно оккупированной части Запорожской области. Речь идет о компаниях, связанных с братом Ростислава Шурмы - Олегом, а также с его бывшим подчиненным Русланом Божко.

Впрочем, передать эту электроэнергию в украинскую энергосистему физически было невозможно: еще с лета 2022 года большинство СЭС на оккупированных территориях не были подключены к энергосистеме Украины - из-за поврежденной инфраструктуры или отключенных линий электропередач. Они работали не синхронно с энергосистемой Украины (синхронно с энергосистемой России), то есть вся произведенная электроэнергия потреблялась на оккупированной территории, или вообще не производилась.

Несмотря на это, ГП "Гарантированный покупатель" продолжало выплачивать средства по "зеленому тарифу", хотя закон позволяет компенсировать только фактически поставленную в сеть энергию.

Ключевым узлом в этой схеме была НЭК "Укрэнерго", которая должна была технически верифицировать объемы поставок. Все платежи (компенсации "зеленым" производителям) проходили через структуру тарифа НЭК, который ежегодно утверждала НКРЭКУ.

Это порождает главный вопрос: могли ли в "Укрэнерго" и НКРЭКУ не знать, что оплачиваются фиктивные объемы? Очевидно, нет. Но реакции не последовало.

Не менее странным выглядит молчание представителей наблюдательных советов госкомпаний, включая иностранных членов. Именно они должны были бы обеспечить прозрачность и ответственность менеджмента.

Пока же руководители государственных компаний выступают на конференциях за рубежом и рассказывают об "успешных кейсах" и новых инвестпроектов, украинское государство платит миллионы гривен за электроэнергию, которой никогда не существовало.

