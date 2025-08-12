Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню": учитель объяснила ошибку

На самом деле использовать такое выражение неправильно. Ответ довольно прост, но не все догадываются.

https://glavred.info/culture/pochemu-nelzya-govorit-gospitalizuvati-v-likarnyu-uchitel-obyasnila-oshibku-10688903.html Ссылка скопирована

Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрін з відео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню"

Какой ошибки стоит избегать

Когда мы слышим от кого-то или читаем в интернете о том, что кого-то забрали в больницу, то время от времени можем сталкиваться с такими фразами: "госпіталізувати в лікарню" и "ушпиталити в лікарню". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.

Нужно внести всего одно исправление в эти словосочетания, чтобы говорить правильно. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Эти два словосочетания построены неправильно. "Госпіталізувати" і "ушпиталити" можно только в "лікарню" и ни в какое другое место. Поэтому слово "лікарня" здесь лишнее. Употребляем только "госпіталізувати" или "ушпиталити", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню":

Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка объяснила, почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця". На самом деле использовать такие фразы неправильно.

Также ранее стало известно, почему нельзя употреблять слово "виключити" - учитель украинского языка объяснила. На самом деле не все догадываются, что употребление этого слова является ошибкой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред