Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню": учитель объяснила ошибку

Алёна Воронина
12 августа 2025, 04:35
На самом деле использовать такое выражение неправильно. Ответ довольно прост, но не все догадываются.
Врач, Светлана Чернышева
Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрін з відео

Когда мы слышим от кого-то или читаем в интернете о том, что кого-то забрали в больницу, то время от времени можем сталкиваться с такими фразами: "госпіталізувати в лікарню" и "ушпиталити в лікарню". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.

Нужно внести всего одно исправление в эти словосочетания, чтобы говорить правильно. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Эти два словосочетания построены неправильно. "Госпіталізувати" і "ушпиталити" можно только в "лікарню" и ни в какое другое место. Поэтому слово "лікарня" здесь лишнее. Употребляем только "госпіталізувати" или "ушпиталити", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню":

О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

украинский язык Светлана Чернышева
