Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню": учитель объяснила ошибку

Когда мы слышим от кого-то или читаем в интернете о том, что кого-то забрали в больницу, то время от времени можем сталкиваться с такими фразами: "госпіталізувати в лікарню" и "ушпиталити в лікарню". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.
Нужно внести всего одно исправление в эти словосочетания, чтобы говорить правильно. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Эти два словосочетания построены неправильно. "Госпіталізувати" і "ушпиталити" можно только в "лікарню" и ни в какое другое место. Поэтому слово "лікарня" здесь лишнее. Употребляем только "госпіталізувати" или "ушпиталити", - пояснила учитель.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню":
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
