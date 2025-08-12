"Эстафета передана": звезда "Гарри Поттера" отказался сниматься в ремейке

Британский актер Дэниел Рэдклифф стал всемирно известен благодаря роли в серии фильмов о Гарри Поттере.

https://glavred.info/movies/estafeta-peredana-zvezda-garri-pottera-otkazalsya-snimatsya-v-remeyke-10688996.html Ссылка скопирована

Дэниэл Рэдклифф отказался сниматься в ремейке Гарри Поттера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel9340

Кратко:

Рэдклифф считает, что его помощь в создании ремейка не понадобится

Новый сериал состоит из семи сезонов - по количеству книг

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в оригинальной экранизации, заявил, что не планирует участвовать в съемках нового сериала, основанного на книгах Джоан Роулинг. Слова актера приводит сервис IMDb.

По его мнению, создатели проекта решили начать историю с чистого листа и создать нечто оригинальное, так что его помощь им не понадобится.

видео дня

"Я определенно не ищу этого. Но желаю им удачи. Рад, что эта эстафета передана, но не думаю, что должен лично передавать ее", - заявил Рэдклифф.

Британский актер Дэниел Рэдклифф стал всемирно известен благодаря роли в серии фильмов о Гарри Поттере. За десять лет съемок во франшизе актер заработал около 109 миллионов долларов. Однако после завершения работы над последним фильмом у Рэдклиффа развилась алкогольная зависимость и депрессия.

О планах перезапустить вселенную Гарри Поттера стало известно весной 2023 года. Сериал состоит из семи сезонов - по количеству книг. HBO уже опубликовали первые кадры со съемочной площадки и фото Доминика Маклафлина в роли главного героя. Также представили официальный снимок Ника Фроста, который воплотит на экране Рубеуса Хагрида.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.

А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.

Читайте также:

Гарри Поттер и поттериана Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред