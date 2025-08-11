Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Экологи бьют тревогу: разрушение Каховской дамбы обернулось новым бедствием

Даяна Швец
11 августа 2025, 21:48
271
Экологи призывают местных жителей не усугублять ситуацию и избегать любых действий, которые могут спровоцировать пожар.
Экологи бьют тревогу: разрушение Каховской дамбы обернулось новым бедствием
Что произошло с Каховским водохранилищем / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Каховское водохранилище превратилось в масштабную зону пожаров
  • Экологи призывают не допускать огня на пересохшем дне водохранилища

После подрыва Каховской дамбы водоем полностью обмелел, а его дно превратилось в сухую равнину. Именно она, к сожалению, регулярно возгорается огнем, что наносит серьезный вред дикой фауне, уничтожает места обитания животных и препятствует восстановлению природы. Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

Как сообщила пресс-служба Госэкоинспекции, в случае обнаружения возгораний граждан просят немедленно сообщать соответствующие службы.

видео дня

"Каховское водохранилище, обнаженное дно - после уничтожения плотины мы потеряли не только воду, но и естественное равновесие. Сегодня эти пересохшие территории регулярно охватывает огонь. Пожары возникают внезапно, стремительно распространяются и оставляют после себя выжженную землю", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, с потерей воды регион лишился и природного баланса: сухостой, кусты и камыш, которые могли бы стать основой восстановления экосистемы, теперь уничтожаются огнем.

Из-за сложного рельефа и труднодоступности территорий тушение огня становится опасным и изнурительным для спасателей. Проблему обостряет жаркая и засушливая погода, которая вызывает пожары по всей Украине, особенно на юге, где уже введен режим чрезвычайной пожарной опасности.

Каховская ГЭС - последние новости

Главред со ссылкой на The New York Times писал, что самой разрушительной экологической катастрофой в Украине стал подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года. В результате взрыва вода из Днепра затопила значительные территории, высвободив токсичные отложения.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС. Он дал объяснение, какое значение она имеет для южных регионов Украины.

Руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС. Он обратил внимание на увеличение и восстановление популяции рыбы, которая сейчас наблюдается в Черном море вблизи Одессы.

Больше важных новостей:

Подрыв Каховской ГЭС

Уничтожение плотины Каховской гидроэлектростанции (Каховская катастрофа - военное преступление и потенциально акт экоцида, совершенный армией России в 2:50 6 июня 2023 года во время российского вторжения в Украину, сообщает Википедия.
Скорее всего, плотина Каховской ГЭС была заминирована и взорвана, что привело к ее уничтожению. В зоне катастрофы оказалось 16 000 человек и около 80 населенных пунктов, часть из которых затопило в результате теракта.
Масштабная экологическая катастрофа, вызванная разрушением плотины, является актом экоцида в случае умышленности действий.
По международному законодательству является военным преступлением, поскольку разрушение плотин прямо запрещено даже в случае, если они являются военными объектами

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине экологическая катастрофа масштабный пожар новости Украины пожар война России и Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

22:17Украина
Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

21:15Фронт
Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

21:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Последние новости

23:14

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

22:45

Русский надо убрать из перечня языков, нуждающихся в защите - языковой омбудсмен

22:42

Как вывести желтые пятна с матраса за 5 минут: ИИ назвал ТОП-5 простых шагов

22:26

После девяти лет и пяти детей: Криштиану Роналду женится на возлюбленной

22:17

Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
22:12

"Шахтер" потерял очки, но нашел виновного: какой спорный эпизод вызвал скандал

21:48

Экологи бьют тревогу: разрушение Каховской дамбы обернулось новым бедствием

21:27

Киевстар, Vodafone и lifecell: самые выгодные тарифы для украинских пенсионеров

21:15

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

Реклама
21:09

Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

20:38

Рожденные под счастливой звездой: нумерологи назвали три месяца, приносящие удачу

20:30

"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

20:24

Как на самом деле делают чипсы: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:10

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

19:57

Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года

19:42

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

19:38

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

19:26

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

19:12

Почему 12 августа нельзя устраивать шумных вечеринок: какой церковный праздник

19:10

Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений

Реклама
19:10

Лавочка для РФ прикрывается: оккупанты бегут из одной области Украинымнение

19:05

Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казакаВидео

19:00

Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способВидео

19:00

КАК "УКРЭНЕРГО", НКРЕКП И КОМАНДА ШУРМЫ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

19:00

Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg

18:52

Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму

18:04

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

18:00

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

17:54

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

17:43

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:40

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

17:30

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

17:17

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

17:17

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

17:08

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 летВидео

17:01

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

16:58

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервациюВидео

16:38

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватойВидео

16:11

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

16:09

Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

Реклама
15:56

Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способВидео

15:48

Где спрятано число 94: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы его заметить

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять