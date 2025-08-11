Экологи бьют тревогу: разрушение Каховской дамбы обернулось новым бедствием

Экологи призывают местных жителей не усугублять ситуацию и избегать любых действий, которые могут спровоцировать пожар.

Что произошло с Каховским водохранилищем / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Каховское водохранилище превратилось в масштабную зону пожаров

Экологи призывают не допускать огня на пересохшем дне водохранилища

После подрыва Каховской дамбы водоем полностью обмелел, а его дно превратилось в сухую равнину. Именно она, к сожалению, регулярно возгорается огнем, что наносит серьезный вред дикой фауне, уничтожает места обитания животных и препятствует восстановлению природы. Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

Как сообщила пресс-служба Госэкоинспекции, в случае обнаружения возгораний граждан просят немедленно сообщать соответствующие службы.

"Каховское водохранилище, обнаженное дно - после уничтожения плотины мы потеряли не только воду, но и естественное равновесие. Сегодня эти пересохшие территории регулярно охватывает огонь. Пожары возникают внезапно, стремительно распространяются и оставляют после себя выжженную землю", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, с потерей воды регион лишился и природного баланса: сухостой, кусты и камыш, которые могли бы стать основой восстановления экосистемы, теперь уничтожаются огнем.

Из-за сложного рельефа и труднодоступности территорий тушение огня становится опасным и изнурительным для спасателей. Проблему обостряет жаркая и засушливая погода, которая вызывает пожары по всей Украине, особенно на юге, где уже введен режим чрезвычайной пожарной опасности.

Каховская ГЭС - последние новости

Главред со ссылкой на The New York Times писал, что самой разрушительной экологической катастрофой в Украине стал подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года. В результате взрыва вода из Днепра затопила значительные территории, высвободив токсичные отложения.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС. Он дал объяснение, какое значение она имеет для южных регионов Украины.

Руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС. Он обратил внимание на увеличение и восстановление популяции рыбы, которая сейчас наблюдается в Черном море вблизи Одессы.

Подрыв Каховской ГЭС Уничтожение плотины Каховской гидроэлектростанции (Каховская катастрофа - военное преступление и потенциально акт экоцида, совершенный армией России в 2:50 6 июня 2023 года во время российского вторжения в Украину, сообщает Википедия.

Скорее всего, плотина Каховской ГЭС была заминирована и взорвана, что привело к ее уничтожению. В зоне катастрофы оказалось 16 000 человек и около 80 населенных пунктов, часть из которых затопило в результате теракта.

Масштабная экологическая катастрофа, вызванная разрушением плотины, является актом экоцида в случае умышленности действий.

По международному законодательству является военным преступлением, поскольку разрушение плотин прямо запрещено даже в случае, если они являются военными объектами

