Оккупанты прорываются в еще один крупный город: военный оценил угрозу

Украинские военные фиксируют российских оккупантов на подступах к городу, но есть нюанс.

https://glavred.info/front/okkupanty-proryvayutsya-v-eshche-odin-krupnyy-gorod-voennyy-ocenil-ugrozu-10729493.html Ссылка скопирована

Как изменилась ситуация в районе Константиновки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Ярый:

Россияне хотят зайти в Константиновку

Враг несет потери на подступах к городу

Вокруг Константиновки действует кол-зона, которая сдерживает противника

Оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться в Константиновку, что в Донецкой области. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый.

По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.

видео дня

ВСУ уничтожают противника на значительном расстоянии

Военнослужащий отметил, что и украинская, и российская стороны активно применяют беспилотники в районе Константиновки. В благоприятную погоду вражеские дроны залетают на большое расстояние, но и украинские силы получают возможность уничтожать оккупантов на дальних подступах. При этом даже не приходится подвозить личный состав или логистику.

"Это замедляет продвижение противника, потому что их автотранспорт не может доехать на какое-то значительное расстояние до их позиций, и дальше, чтобы эти группы выдвигались. Поэтому им приходится по 15 километров проходить пешком, и на этих выдвижениях мы уже их ищем, обнаруживаем и уничтожаем еще на подступах к городу", - пояснил Ярый.

Константиновка / Инфографика: Главред

Оккупанты хотят выйти на новые рубежи

Главред писал, что с декабря 2025 года ситуация в районе Константиновки оставалась стабильно сложной. Российские оккупанты регулярно пытались прорвать оборону ВСУ, чтобы выйти на западный фланг Дружковки.

Для этого еще в сентябре оккупанты перебросили сюда группировку морской пехоты. Однако успех россияне имели лишь ограниченный. Их наступление украинским военным удалось остановить.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Купянске остается менее 100 российских оккупантов. При этом, захватчики активно перегруппировываются, вероятно, для нового наступления.

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются обойти украинские позиции и проникнуть в город. Ситуацию осложняют большие зоны боевой неопределенности и активное применение беспилотников.

Накануне стало известно, что вероятный захват Покровска в Донецкой области не станет для России стратегическим прорывом, однако продемонстрирует опасную трансформацию ее подходов к ведению войны.

Больше новостей:

Об источнике: 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода (28 ОМБр) - военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. По организационно-штатной структуре входит в состав ОК "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред