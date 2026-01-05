Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупанты прорываются в еще один крупный город: военный оценил угрозу

Анна Косик
5 января 2026, 11:31
53
Украинские военные фиксируют российских оккупантов на подступах к городу, но есть нюанс.
Констянтиновка, Сергей Ярый
Как изменилась ситуация в районе Константиновки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Ярый:

  • Россияне хотят зайти в Константиновку
  • Враг несет потери на подступах к городу
  • Вокруг Константиновки действует кол-зона, которая сдерживает противника

Оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться в Константиновку, что в Донецкой области. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый.

По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.

видео дня

ВСУ уничтожают противника на значительном расстоянии

Военнослужащий отметил, что и украинская, и российская стороны активно применяют беспилотники в районе Константиновки. В благоприятную погоду вражеские дроны залетают на большое расстояние, но и украинские силы получают возможность уничтожать оккупантов на дальних подступах. При этом даже не приходится подвозить личный состав или логистику.

"Это замедляет продвижение противника, потому что их автотранспорт не может доехать на какое-то значительное расстояние до их позиций, и дальше, чтобы эти группы выдвигались. Поэтому им приходится по 15 километров проходить пешком, и на этих выдвижениях мы уже их ищем, обнаруживаем и уничтожаем еще на подступах к городу", - пояснил Ярый.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Оккупанты хотят выйти на новые рубежи

Главред писал, что с декабря 2025 года ситуация в районе Константиновки оставалась стабильно сложной. Российские оккупанты регулярно пытались прорвать оборону ВСУ, чтобы выйти на западный фланг Дружковки.

Для этого еще в сентябре оккупанты перебросили сюда группировку морской пехоты. Однако успех россияне имели лишь ограниченный. Их наступление украинским военным удалось остановить.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Купянске остается менее 100 российских оккупантов. При этом, захватчики активно перегруппировываются, вероятно, для нового наступления.

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются обойти украинские позиции и проникнуть в город. Ситуацию осложняют большие зоны боевой неопределенности и активное применение беспилотников.

Накануне стало известно, что вероятный захват Покровска в Донецкой области не станет для России стратегическим прорывом, однако продемонстрирует опасную трансформацию ее подходов к ведению войны.

Больше новостей:

Об источнике: 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода (28 ОМБр) - военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. По организационно-штатной структуре входит в состав ОК "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Константиновка Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в Киеве

В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в Киеве

11:06Война
Почему арест Мадуро может не испугать Путина и Си Цзиньпина — The Telegraph

Почему арест Мадуро может не испугать Путина и Си Цзиньпина — The Telegraph

10:25Мир
Прямое попадание в жилой дом и пожар: детали удара РФ по Чернигову

Прямое попадание в жилой дом и пожар: детали удара РФ по Чернигову

09:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Последние новости

11:43

Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика

11:31

Оккупанты прорываются в еще один крупный город: военный оценил угрозу

11:25

РФ стянула "элитные войска" для захвата одного города: где идут горячие бои

11:18

Как он вырос: Леся Никитюк показала полугодовалого сына

11:06

В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в Киеве

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
10:48

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

10:45

Какие комплименты нельзя говорить девушке: самые распространенные ошибки

10:29

Отключение света в Украине — графики на 5 января (обновляется)

10:25

Почему арест Мадуро может не испугать Путина и Си Цзиньпина — The Telegraph

Реклама
10:20

Даже упоминаются в песнях: какие популярные имена ошибочно считают украинскими

10:10

"Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений

09:59

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

09:57

Василий Вирастюк рассказал о смерти жены - детали

09:34

Конец трудным временам: жизнь трёх знаков зодиака наладится после 5 января

09:29

Прямое попадание в жилой дом и пожар: детали удара РФ по Чернигову

09:01

"Ее убогость": Цымбалюк набросился на зрителей "Холостяка" и жестко обозвал их

08:58

РФ запустила 165 дронов и баллистику, есть "прилеты" на 10 локациях: подробности атаки

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 января (обновляется)

08:30

"В недалеком будущем": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

08:23

Малюк якобы написал заявление об отставке с должности главы СБУ: кто займет его место

Реклама
08:18

Прогноз на 2026 год: чего ждать от мира без правил?мнение

08:14

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:54

Трамп объяснил, почему сначала поверил словам Путина об "атаке" на его резиденциюВидео

06:52

РФ атаковала Киев и область: был "прилет" в больницу, погибли люди

06:06

Американцев "списали" рано, это будет однозначно интересный годмнение

05:55

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

04:41

Сладкий символ дефицита: почему конфеты "Ананасные" стали культовыми в СССР

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

03:35

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

03:32

Украина под вражеской атакой: в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

02:43

Секрет одной кнопки: лайфхак, как сделать салон авто теплым за считанные минуты

02:33

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

01:31

Ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца: неожиданный прорыв

01:22

Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда могут состояться пуски ракет

00:55

Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара

00:24

Будет ли резкий скачок доллара: неожиданный прогноз на начало 2026 года

00:09

Переговоры в разгаре: известный клуб пытается выкупить нападающего "Динамо"

04 января, воскресенье
23:56

Сажа исчезнет моментально: что бросить в печь, чтобы дымоход самоочистился

23:20

Худшее – впереди: появился мрачный прогноз массированных ударов РФ по Украине

22:53

После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

Реклама
22:25

Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о миреВидео

22:11

Будут служить десятилетиями: ТОП-10 кроссоверов, которые считаются эталоном надежности

21:39

Дроны в небе, самолеты уже с ракетами: существует угроза массированного удара

21:29

Нападение РФ на страны НАТО: раскрыт сценарий новой войны в Европе

21:28

Волосы будут расти быстрее уже через несколько недель: простой секрет наших бабушек

21:02

Как будут отключать свет в Киеве и области 5 января: новый график от ДТЭКФото

20:24

Варить больше не надо: Сеть взорвал революционный способ приготовления макаронВидео

20:23

Россияне вооружают "Шахеды" ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

20:16

До семи часов без света: ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины 5 январяФото

20:05

США постепенно сжимают РФ: что ждет Украину в 2026-ммнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять