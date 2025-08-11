Как на самом деле делают чипсы: неожиданный ответ сразит просто наповал

Классические картофельные чипсы изготавливаются либо из тонко нарезанного цельного картофеля, либо из картофельного пюре.

Как делают чипсы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Hans, Pexels/Diego Girón

Чипсы изготавливаются из нарезанного цельного картофеля, либо из картофельного пюре

Чипсы также могут быть сделаны из батата или топинамбура

Процесс изготовления чипсов требует точности и соблюдения технологических стандартов, чтобы на выходе получился качественный продукт.

Хотя чипсы пробовал почти каждый, об их происхождении догадываются не все. Об этом идет речь в материале Главреда.

Когда на предприятие поступает сырой картофель, его проверяют, сортируют и отбирают для дальнейшей переработки. Чтобы удалить с клубней грязь, мелкие камни и прочие примеси, картофель промывают в специальной промышленной мойке. После этого он очищается от кожуры.

Очищенный картофель поступает в нарезную установку, где режется на тонкие ломтики. Современные машины позволяют регулировать толщину нарезки, чтобы все кусочки были одинаковыми.

Затем картофельные ломтики проходят этап бланширования. Поскольку после этой обработки на их поверхности остаётся влага, её необходимо удалить, чтобы при жарке чипсы получились хрустящими.

Обжарка происходит в горячем масле (обычно используют кукурузное, хлопковое или смесь растительных масел). После жарки с ломтиков удаляется излишек масла — это делается при помощи воздушной струи, когда чипсы выкладываются на сетчатую ленту.

На следующем этапе в ход идут вкусовые добавки — чипсы посыпают различными приправами в зависимости от рецепта. После этого продукт фасуют в упаковку и отправляют на реализацию.

Что на самом деле входит в состав чипсов

Классические картофельные чипсы изготавливаются либо из тонко нарезанного цельного картофеля, либо из картофельного пюре, которое затем формуется и обжаривается. К ним добавляют соль, специи и ароматизаторы. Хотя чаще всего используются именно картофельные ломтики, в некоторых случаях чипсы могут быть сделаны и из других корнеплодов, таких как батат или топинамбур.

Таким образом, большинство чипсов действительно производят из картофеля, однако в зависимости от марки и вида продукта возможны и другие ингредиенты.

Специалисты объяснили, зачем в пачках чипсов так много "воздуха"

Производители подчёркивают, что внутри упаковки с чипсами находится не обычный воздух, а азот. Его используют не случайно: азот предотвращает окисление продукта, помогает сохранить свежесть, продлевает срок хранения и поддерживает хрустящую текстуру чипсов.

Кроме того, свободное пространство в пачке действует как амортизатор — оно защищает ломкие ломтики от повреждений при перевозке.

