Как на самом деле делают чипсы: неожиданный ответ сразит просто наповал

Алексей Тесля
11 августа 2025, 20:24
Классические картофельные чипсы изготавливаются либо из тонко нарезанного цельного картофеля, либо из картофельного пюре.
чипсы
Как делают чипсы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Hans, Pexels/Diego Girón

Вы узнаете:

  • Чипсы изготавливаются из нарезанного цельного картофеля, либо из картофельного пюре
  • Чипсы также могут быть сделаны из батата или топинамбура

Процесс изготовления чипсов требует точности и соблюдения технологических стандартов, чтобы на выходе получился качественный продукт.

Хотя чипсы пробовал почти каждый, об их происхождении догадываются не все. Об этом идет речь в материале Главреда.

Когда на предприятие поступает сырой картофель, его проверяют, сортируют и отбирают для дальнейшей переработки. Чтобы удалить с клубней грязь, мелкие камни и прочие примеси, картофель промывают в специальной промышленной мойке. После этого он очищается от кожуры.

Очищенный картофель поступает в нарезную установку, где режется на тонкие ломтики. Современные машины позволяют регулировать толщину нарезки, чтобы все кусочки были одинаковыми.

Затем картофельные ломтики проходят этап бланширования. Поскольку после этой обработки на их поверхности остаётся влага, её необходимо удалить, чтобы при жарке чипсы получились хрустящими.

Обжарка происходит в горячем масле (обычно используют кукурузное, хлопковое или смесь растительных масел). После жарки с ломтиков удаляется излишек масла — это делается при помощи воздушной струи, когда чипсы выкладываются на сетчатую ленту.

На следующем этапе в ход идут вкусовые добавки — чипсы посыпают различными приправами в зависимости от рецепта. После этого продукт фасуют в упаковку и отправляют на реализацию.

Что на самом деле входит в состав чипсов

Классические картофельные чипсы изготавливаются либо из тонко нарезанного цельного картофеля, либо из картофельного пюре, которое затем формуется и обжаривается. К ним добавляют соль, специи и ароматизаторы. Хотя чаще всего используются именно картофельные ломтики, в некоторых случаях чипсы могут быть сделаны и из других корнеплодов, таких как батат или топинамбур.

Таким образом, большинство чипсов действительно производят из картофеля, однако в зависимости от марки и вида продукта возможны и другие ингредиенты.

Специалисты объяснили, зачем в пачках чипсов так много "воздуха"

Производители подчёркивают, что внутри упаковки с чипсами находится не обычный воздух, а азот. Его используют не случайно: азот предотвращает окисление продукта, помогает сохранить свежесть, продлевает срок хранения и поддерживает хрустящую текстуру чипсов.

Кроме того, свободное пространство в пачке действует как амортизатор — оно защищает ломкие ломтики от повреждений при перевозке.

Смотрите видео - чипсы действительно вредны или это лишь миф:

Что преобладает в картофельных чипсах — вред или польза? Об этом идет речь в материале на 1+1.

Достоверное мнение Константина Грубича. Вы узнаете всю правду о чипсах.

Ранее Главред писал о том, почему некоторые края чипсов зеленые. Почему некоторые чипсы имеют зеленые края - в Сети разгорелась активная дискуссия по этой теме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что чипсы могут быть полезными. Для того, чтобы приготовить вкусные чипсы с брокколи и сыром понадобятся простые ингредиенты.

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

21:15Фронт
Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

21:09Украина
"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

20:30Украина
